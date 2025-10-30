НА ЖИВО
          Златан Златанов: Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно

          „Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Златан Златанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Златанов, който е председател на парламента Комисия за контрол над службите за сигурност, обясни, че всички заседания досега са били провалени заради саботаж от страна на управляващите, които си измислят причини да не идват.

          „Искахме да изслушаме министъра на вътрешните работи във връзка с продажбата на гласове в Пазарджик, но той не дойде“, посочи още гостът.

          Според госта изборите в Пазарджик са опасен прецедент, който може да се възпроизведе в други общини. Той посочи, че общините стават феодални владения или касички за фараони, които са с нечистоплътни намерения.

