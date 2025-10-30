Златан Златанов: Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Златан Златанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Златанов, който е председател на парламента Комисия за контрол над службите за сигурност, обясни, че всички заседания досега са били провалени заради саботаж от страна на управляващите, които си измислят причини да не идват.
Според госта изборите в Пазарджик са опасен прецедент, който може да се възпроизведе в други общини. Той посочи, че общините стават феодални владения или касички за фараони, които са с нечистоплътни намерения.
