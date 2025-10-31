155 пияни и 17 дрогирани шофьори хванати за седмица при акция на МВР

Общо 155 водачи, шофирали след употреба на алкохол, и 17 – под въздействие на наркотици, са установени в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, проведена от 12 до 18 септември, съобщиха от МВР.

- Реклама -

По време на акцията са проверени 97 254 моторни превозни средства, както и 114 082 водачи и пътници. В резултат са съставени 26 478 фиша и 4 208 акта за установени административни нарушения.

Основният акцент в операцията е бил недопускане на управление от неправоспособни и употребили алкохол или наркотици водачи, уточняват от ведомството.



От установените случаи на шофиране след употреба на алкохол:

78 водачи са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила ,

са били с концентрация между , 77 – с над 1,2 промила ,

– с , 15 са отказали да бъдат тествани.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са били 17 водачи, а 46 са отказали проверка.

МВР подчертава, че подобни проверки ще продължат регулярно в цялата страна като част от мерките за повишаване на пътната безопасност.