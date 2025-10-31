155 пияни и 17 дрогирани шофьори хванати за седмица при акция на МВР

Общо 155 водачи, шофирали след употреба на алкохол, и 17 – под въздействие на наркотици, са установени в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, проведена от 12 до 18 септември, съобщиха от МВР.
По време на акцията са проверени 97 254 моторни превозни средства, както и 114 082 водачи и пътници. В резултат са съставени 26 478 фиша и 4 208 акта за установени административни нарушения.
От установените случаи на шофиране след употреба на алкохол:
78 водачи са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила,
77 – с над 1,2 промила,
15 са отказали да бъдат тествани.
Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са били 17 водачи, а 46 са отказали проверка.
МВР подчертава, че подобни проверки ще продължат регулярно в цялата страна като част от мерките за повишаване на пътната безопасност.
