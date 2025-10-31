НА ЖИВО
          18 – годишен е задържан с фалшиви номера и без шофьорска книжка

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Служителите на Дирекция „Жандармерия“ продължават действията си по опазване на обществения ред и контрола на движението в малките и отдалечени населени места.

          Поредната нощна проверка е проведена половин час след полунощ в луковитското село Бежаново, където съвместен патрул на ЗЖУ – Плевен и РУ – Луковит е спрял за проверка лек автомобил. Установено е, че зад волана е 18-годишен мъж без шофьорска книжка, а табелите на колата са били издадени за друго превозно средство.

          На водача е съставен акт, а заради неистинските регистрационни номера той е задържан. Разследването продължава под надзора на РУ – Луковит.

          Масови нарушения на пътя през седмицата

          Общо 263 нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) са констатирани от жандармерията през изминалата седмица. Сред тях:

          • 5 водачи без шофьорски книжки
          • 67 автомобила без технически преглед или застраховка „Гражданска отговорност“
          • 191 други по-дребни нарушения
          • 4 водачи, управлявали след употреба на алкохол, всички с резултати над 1,2 промила

          За всички установени нарушения е взето отношение, а виновните са санкционирани по съответния ред, уточняват от МВР.

          По време на проверките патрулите на дирекцията са връчили 715 електронни фиша и наказателни документи.

          Засилен контрол през почивните дни

          Съгласно Закона за движението по пътищата, служителите на Дирекция „Жандармерия“ имат право да спират и проверяват моторни превозни средства.
          През предстоящите почивни дни техни екипи ще патрулират в малки и отдалечени населени места, както и по магистралите „Хемус“ и „Тракия“, включително днес, в петък, събота, неделя и понеделник.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МРРБ и ББР с партньорство за 900 млн. лв. по общински проекти

          Дамяна Караджова -
          Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българската банка за развитие подписаха споразумение
          Правосъдие

          Собственикът на „дома на ужасите" в Ягода е пуснат под парична гаранция

          Десислава Димитрова -
          Районният съд в Казанлък измени мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.
          Social

          България отбеляза Международния ден на Черно море

          Дамяна Караджова -
          Днес отбелязваме Международния ден на Черно море – празник, посветен на опазването на едно от най-уязвимите морета в Европа.

