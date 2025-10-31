18 – годишен е задържан с фалшиви номера и без шофьорска книжка

Служителите на Дирекция „Жандармерия“ продължават действията си по опазване на обществения ред и контрола на движението в малките и отдалечени населени места.

Поредната нощна проверка е проведена половин час след полунощ в луковитското село Бежаново, където съвместен патрул на ЗЖУ – Плевен и РУ – Луковит е спрял за проверка лек автомобил. Установено е, че зад волана е 18-годишен мъж без шофьорска книжка, а табелите на колата са били издадени за друго превозно средство.

На водача е съставен акт, а заради неистинските регистрационни номера той е задържан. Разследването продължава под надзора на РУ – Луковит.

Масови нарушения на пътя през седмицата

Общо 263 нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) са констатирани от жандармерията през изминалата седмица. Сред тях:

5 водачи без шофьорски книжки

67 автомобила без технически преглед или застраховка „Гражданска отговорност“

191 други по-дребни нарушения

4 водачи, управлявали след употреба на алкохол, всички с резултати над 1,2 промила

За всички установени нарушения е взето отношение, а виновните са санкционирани по съответния ред, уточняват от МВР.

По време на проверките патрулите на дирекцията са връчили 715 електронни фиша и наказателни документи.

Засилен контрол през почивните дни

Съгласно Закона за движението по пътищата, служителите на Дирекция „Жандармерия“ имат право да спират и проверяват моторни превозни средства.

През предстоящите почивни дни техни екипи ще патрулират в малки и отдалечени населени места, както и по магистралите „Хемус“ и „Тракия“, включително днес, в петък, събота, неделя и понеделник.