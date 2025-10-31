НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          25-годишен с 26 фиша и 15 акта дрифтира пред полицаи в Сливен

          0
          40
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Истинска сцена като от екшън филм се разигра в Сливен, когато 25-годишен шофьор с внушително досие – 26 фиша, 15 акта и два пъти отнемана книжка – реши да дрифтира пред полицаи. Вместо да спре на подаден сигнал, той натиснал газта и опитал да избяга, но униформените го настигнали и задържали.

          - Реклама -

          Автомобилът на нарушителя е спрян от движение, а мъжът, който е родом от Разград, отново ще се изправи пред закона.

          Полицейският патрул – Донка Моллова и Кирил Василев, първи чули свистенето на гуми и се отправили към паркинга, където видели димна завеса от въртящата се кола. Те подали звуков и светлинен сигнал, но шофьорът не се подчинил.

          Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй

          В опит да се измъкне, водачът навлязъл в насрещното движение на кръгово кръстовище, след което изоставил колата си и побягнал. Малко по-късно полицаите открили автомобила паркиран и започнали издирване, довело до неговото залавяне.

          „На този паркинг се събират младежи, има и много коли. Това поведение е арогантно и безразсъдно. Автомобилът има изменения в конструкцията, за което се предвижда глоба от 2000 до 5000 лв.“,
          обясни комисар Димитър Кикьов от „Охранителна полиция“ – Сливен.

          По думите му, шофьорът не осъзнава обществената опасност, която е създал с действията си.

          Предстои шофьорската му книжка да бъде отнета за една година. До момента мъжът е загубил 28 контролни точки, а ако бъдат отнети още, ще трябва да се яви на нов шофьорски курс, за да възстанови правото си на управление.

          Истинска сцена като от екшън филм се разигра в Сливен, когато 25-годишен шофьор с внушително досие – 26 фиша, 15 акта и два пъти отнемана книжка – реши да дрифтира пред полицаи. Вместо да спре на подаден сигнал, той натиснал газта и опитал да избяга, но униформените го настигнали и задържали.

          - Реклама -

          Автомобилът на нарушителя е спрян от движение, а мъжът, който е родом от Разград, отново ще се изправи пред закона.

          Полицейският патрул – Донка Моллова и Кирил Василев, първи чули свистенето на гуми и се отправили към паркинга, където видели димна завеса от въртящата се кола. Те подали звуков и светлинен сигнал, но шофьорът не се подчинил.

          Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй

          В опит да се измъкне, водачът навлязъл в насрещното движение на кръгово кръстовище, след което изоставил колата си и побягнал. Малко по-късно полицаите открили автомобила паркиран и започнали издирване, довело до неговото залавяне.

          „На този паркинг се събират младежи, има и много коли. Това поведение е арогантно и безразсъдно. Автомобилът има изменения в конструкцията, за което се предвижда глоба от 2000 до 5000 лв.“,
          обясни комисар Димитър Кикьов от „Охранителна полиция“ – Сливен.

          По думите му, шофьорът не осъзнава обществената опасност, която е създал с действията си.

          Предстои шофьорската му книжка да бъде отнета за една година. До момента мъжът е загубил 28 контролни точки, а ако бъдат отнети още, ще трябва да се яви на нов шофьорски курс, за да възстанови правото си на управление.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          „Сиромашко лято“ с топли дни и мъгливи утрини ни очаква този уикенд

          Дамяна Караджова -
          В страната навлезе сух и по-топъл период, известен като „сиромашко лято“ – време с по-високи от обичайните температури
          Политика

          Ограничаването на износа на горива бе подкрепено от бюджетната комисия

          Десислава Димитрова -
          Парламентарната комисия по бюджет и финанси подкрепи предложението на депутати от управляващата коалиция и „ДПС – Ново начало“, с което се предвижда ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво.
          Общество

          МРРБ и ББР с партньорство за 900 млн. лв. по общински проекти

          Дамяна Караджова -
          Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българската банка за развитие подписаха споразумение

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions