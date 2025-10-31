25-годишен с 26 фиша и 15 акта дрифтира пред полицаи в Сливен

Истинска сцена като от екшън филм се разигра в Сливен, когато 25-годишен шофьор с внушително досие – 26 фиша, 15 акта и два пъти отнемана книжка – реши да дрифтира пред полицаи. Вместо да спре на подаден сигнал, той натиснал газта и опитал да избяга, но униформените го настигнали и задържали.

Автомобилът на нарушителя е спрян от движение, а мъжът, който е родом от Разград, отново ще се изправи пред закона.

Полицейският патрул – Донка Моллова и Кирил Василев, първи чули свистенето на гуми и се отправили към паркинга, където видели димна завеса от въртящата се кола. Те подали звуков и светлинен сигнал, но шофьорът не се подчинил.

В опит да се измъкне, водачът навлязъл в насрещното движение на кръгово кръстовище, след което изоставил колата си и побягнал. Малко по-късно полицаите открили автомобила паркиран и започнали издирване, довело до неговото залавяне.

„На този паркинг се събират младежи, има и много коли. Това поведение е арогантно и безразсъдно. Автомобилът има изменения в конструкцията, за което се предвижда глоба от 2000 до 5000 лв.“,

обясни комисар Димитър Кикьов от „Охранителна полиция“ – Сливен.

По думите му, шофьорът не осъзнава обществената опасност, която е създал с действията си.

Предстои шофьорската му книжка да бъде отнета за една година. До момента мъжът е загубил 28 контролни точки, а ако бъдат отнети още, ще трябва да се яви на нов шофьорски курс, за да възстанови правото си на управление.