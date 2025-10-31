НА ЖИВО
          338 000 семейства получават помощ за отопление тази зима

          Парно
          Парно
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Агенцията за социално подпомагане издаде заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на общо 337 945 души и семейства, което е с близо 13 000 повече спрямо предходната година.

          Помощта се предоставя за петмесечен период – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г., като общият ѝ размер за сезона е 606,70 лева – с около 10% повече в сравнение с миналата година.

          Кога ще пуснат парното в София?

          Право на подпомагане имат лица и домакинства, чийто средномесечен доход за последните шест месеца преди подаване на заявление-декларация не надвишава индивидуално определен диференциран доход за отопление.

          Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов бе въведен корекционен коефициент, който да предотврати отпадането на пенсионери от схемата вследствие на увеличението на пенсиите от 1 юли.

          Парното в София тръгва до седмица – „Топлофикация" е готова за зимата

          Изплащането на помощите ще се извършва между 15-о число и края на месеца, следващ този, в който е издадена съответната заповед за отпускане.

