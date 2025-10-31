338 000 семейства получават помощ за отопление тази зима

Агенцията за социално подпомагане издаде заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на общо 337 945 души и семейства, което е с близо 13 000 повече спрямо предходната година.

Помощта се предоставя за петмесечен период – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г., като общият ѝ размер за сезона е 606,70 лева – с около 10% повече в сравнение с миналата година.

Право на подпомагане имат лица и домакинства, чийто средномесечен доход за последните шест месеца преди подаване на заявление-декларация не надвишава индивидуално определен диференциран доход за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов бе въведен корекционен коефициент, който да предотврати отпадането на пенсионери от схемата вследствие на увеличението на пенсиите от 1 юли.

Изплащането на помощите ще се извършва между 15-о число и края на месеца, следващ този, в който е издадена съответната заповед за отпускане.