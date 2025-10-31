НА ЖИВО
          - Реклама -
          8 души получават доживотни присъди след пожара в турски курорт

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Осем лица бяха осъдени на доживотен затвор във връзка с пожара в планинския хотел Grand Kartal Hotel, намиращ се в ски-курорта Kartalkaya, провинция Bolu, Турция, при който загинаха 78 души, включително 36 деца.

          Според обвинението, хотелът е работел с множество нарушения на стандартите за пожарна безопасност — отсъствали са работещи системи като детектори за дим, автоматични спринклерни системи и адекватни аварийни изходи.

          В списъка на обвиняемите фигурират собственици и управители на хотела, както и държавни и общински служители. Вече е внесен обвинителен акт, по който 13 от подсъдимите са обвинени за „умишлено убийство с възможен умисъл“, с предвидено наказание до 1 998 години, а останалите – за „причиняване на смърт и телесна повреда с груба небрежност“, с наказание до 22,5 години.

          Наскоро бе проведено трето изслушване по делото, на което близките на жертвите настояваха за справедливо възмездие.

          Причините за пожара са все още обект на разследване — официален доклад сочи, че огънят е започнал около 3:17 ч. сутринта на 21 януари 2025 г. в ресторанта на четвъртия етаж на хотела след запалване на остатъци от горещо масло, което подпалило газова инсталация.

          Трагедията предизвика национален шок в Турция, а хотелът беше описан като „символ на системна липса на безопасност“ в туристическия сектор.

