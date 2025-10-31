НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Администрацията на Тръмп ограничава приема на бежанци до 7500 души

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Администрацията на президента на Америка Доналд Тръмп ще намали броя на приеманите бежанци в САЩ до 7500 души, съобщи Би Би Си. Новата политика ще се прилага от следващата фискална година и представлява драматично намаление спрямо предишния лимит от 125 000, определен при бившия президент Джо Байдън.

          Според известието, публикувано в Federal Register, решението е „оправдано от хуманитарни съображения или е в национален интерес“, без да се посочва конкретна причина за ограничението. В документа се уточнява, че по-голямата част от местата ще бъдат разпределени за южноафриканци и други лица, които са жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в родните си страни.

          Решението следва подписаната през януари 2025 г. изпълнителна заповед за спиране на Програмата за прием на бежанци на САЩ (USRAP). Според Тръмп това е необходимо, за да се даде приоритет на националната сигурност и обществената безопасност.

          САЩ ще ограничат броя на бежанците до рекордно ниското ниво, предимно бели южноафриканци САЩ ще ограничат броя на бежанците до рекордно ниското ниво, предимно бели южноафриканци

          „САЩ нямат капацитет да абсорбират голям брой мигранти, особено бежанци, без да застрашат ресурсите и сигурността на американските граждани“, заяви Тръмп в първия си ден от новия мандат.

          През май в Овалния кабинет Тръмп критикува южноафриканския президент Сирил Рамафоса, твърдейки, че белите фермери в страната са убивани и преследвани. Белият дом дори разпространи видеоклип, за който по-късно стана ясно, че показва сцени от протест през 2020 г., символизиращ насилието срещу фермери.

          Новата политика вече предизвика остри реакции от правозащитни организации, които обвиняват администрацията в несправедливо отношение и селективен подход. Те предупреждават, че САЩ ефективно затварят вратите си за други преследвани групи, включително бивши съюзници, които са подпомагали американските сили в Афганистан и Близкия изток.

