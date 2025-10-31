Администрацията на Тръмп ограничава приема на бежанци до 7500 души

Администрацията на президента на Америка Доналд Тръмп ще намали броя на приеманите бежанци в САЩ до 7500 души, съобщи Би Би Си. Новата политика ще се прилага от следващата фискална година и представлява драматично намаление спрямо предишния лимит от 125 000, определен при бившия президент Джо Байдън.

Според известието, публикувано в Federal Register, решението е „оправдано от хуманитарни съображения или е в национален интерес“, без да се посочва конкретна причина за ограничението. В документа се уточнява, че по-голямата част от местата ще бъдат разпределени за южноафриканци и други лица, които са жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в родните си страни.

Решението следва подписаната през януари 2025 г. изпълнителна заповед за спиране на Програмата за прием на бежанци на САЩ (USRAP). Според Тръмп това е необходимо, за да се даде приоритет на националната сигурност и обществената безопасност.

„САЩ нямат капацитет да абсорбират голям брой мигранти, особено бежанци, без да застрашат ресурсите и сигурността на американските граждани“, заяви Тръмп в първия си ден от новия мандат.

През май в Овалния кабинет Тръмп критикува южноафриканския президент Сирил Рамафоса, твърдейки, че белите фермери в страната са убивани и преследвани. Белият дом дори разпространи видеоклип, за който по-късно стана ясно, че показва сцени от протест през 2020 г., символизиращ насилието срещу фермери.

Новата политика вече предизвика остри реакции от правозащитни организации, които обвиняват администрацията в несправедливо отношение и селективен подход. Те предупреждават, че САЩ ефективно затварят вратите си за други преследвани групи, включително бивши съюзници, които са подпомагали американските сили в Афганистан и Близкия изток.