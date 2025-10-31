„Акция Зима“ започва: Зимните гуми стават задължителни

Днес е последният ден, в който шофьорите могат да подготвят автомобилите си за зимния сезон, преди началото на националната акция „Зима“, която стартира на 1 ноември в цялата страна. Инициативата е насочена към повишаване на безопасността на пътя както за водачите, така и за пешеходците през студените месеци.
Кампанията ще продължи до края на ноември и е разделена на три етапа:
първият – свързан с безопасността на превозните средства,
вторият – насочен към толерантността между участниците в движението,
а третият – за техническата изправност на автомобилите.
Контролът ще бъде засилен по пътищата в цялата страна, а водачи с неподготвени автомобили могат да очакват глоби и временно спиране на колите от движение.
