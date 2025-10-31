НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          „Акция Зима“ започва: Зимните гуми стават задължителни

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес е последният ден, в който шофьорите могат да подготвят автомобилите си за зимния сезон, преди началото на националната акция „Зима“, която стартира на 1 ноември в цялата страна. Инициативата е насочена към повишаване на безопасността на пътя както за водачите, така и за пешеходците през студените месеци.

          Кампанията ще продължи до края на ноември и е разделена на три етапа:

          • първият – свързан с безопасността на превозните средства,
          • вторият – насочен към толерантността между участниците в движението,
          • а третият – за техническата изправност на автомобилите.

          След 15 ноември всички превозни средства трябва задължително да бъдат оборудвани със зимни гуми или такива с минимална дебелина на протектора от 4 мм, напомнят от Пътна полиция.

          Контролът ще бъде засилен по пътищата в цялата страна, а водачи с неподготвени автомобили могат да очакват глоби и временно спиране на колите от движение.

