НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ANP: D66 е най-голямата партия на изборите, PVV вече няма да я изпревари

          0
          15
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Според избирателната служба на ANP, D66 се е превърнала в най-голямата партия на парламентарните избори. Въпреки че все още не са преброени всички гласове, информационната агенция съобщава, че партията на лидера на D66 Йетен вече не може да бъде изпреварена от PVV.

          - Реклама -

          Йетен току-що отговори на това заключение в Камарата на представителите:

          „Невероятно щастлив съм, че ANP току-що обяви това. В същото време чувствам и голяма отговорност.“

          Драматична развръзка: 2000 гласа определят победителя в Нидерландия Драматична развръзка: 2000 гласа определят победителя в Нидерландия

          Йетен сега отговаря за назначаването на проучвателен служител, който да обсъди възможностите за нова управляваща коалиция с различните парламентарни групи.

          „Що се отнася до мен, имаме нужда от проучвателен служител, който не само е способен да представлява D66 като най-голямата партия, но и да обединява всички партии и да се захваща за работа бързо“,

          допълни Йетен.

          По покана на председателя на Камарата Босма, те ще се срещнат във вторник и след това Йетен ще обяви името на проучвателния служител. На въпроса дали това може да е бившият лидер на партията Пехтолд, Йетен отговаря: „Той е много добър кмет на Делфт, така че можете да го задраскате от списъка си.“

          Основните претенденти за премиер на Нидерландия Основните претенденти за премиер на Нидерландия

          Анализ на резултатите
          Информационната агенция ANP базира своите констатации на анализ на резултатите от общинските избори. Само община Венрай все още не е обявила резултатите си. Това ще се случи по-късно днес. Гласовете, изпратени по пощата от чужбина, също все още предстои да бъдат преброени.

          По отношение на местата, D66 и PVV държат по 26. Последната разлика в гласовете е 15 155 в полза на D66. Според ANP е възможно и D66 да спечели остатъчно място, с което общият брой ще достигне 27.

          Крайно дясна партия води в надпреварата за вота в Нидерландия Крайно дясна партия води в надпреварата за вота в Нидерландия

          Равенство
          Никога досега резултатите от парламентарни избори не са били толкова близки. След сряда стана ясно, че както D66, така и PVV вероятно ще си осигурят 26 места, с разлика от няколко хиляди гласа. Тъй като няколко общини обявиха окончателните си резултати, преднината често беше оспорвана.

          Ако Йетен действително стане министър-председател на този кабинет, той ще бъде най-младият министър-председател досега на 38 години.

          Според избирателната служба на ANP, D66 се е превърнала в най-голямата партия на парламентарните избори. Въпреки че все още не са преброени всички гласове, информационната агенция съобщава, че партията на лидера на D66 Йетен вече не може да бъде изпреварена от PVV.

          - Реклама -

          Йетен току-що отговори на това заключение в Камарата на представителите:

          „Невероятно щастлив съм, че ANP току-що обяви това. В същото време чувствам и голяма отговорност.“

          Драматична развръзка: 2000 гласа определят победителя в Нидерландия Драматична развръзка: 2000 гласа определят победителя в Нидерландия

          Йетен сега отговаря за назначаването на проучвателен служител, който да обсъди възможностите за нова управляваща коалиция с различните парламентарни групи.

          „Що се отнася до мен, имаме нужда от проучвателен служител, който не само е способен да представлява D66 като най-голямата партия, но и да обединява всички партии и да се захваща за работа бързо“,

          допълни Йетен.

          По покана на председателя на Камарата Босма, те ще се срещнат във вторник и след това Йетен ще обяви името на проучвателния служител. На въпроса дали това може да е бившият лидер на партията Пехтолд, Йетен отговаря: „Той е много добър кмет на Делфт, така че можете да го задраскате от списъка си.“

          Основните претенденти за премиер на Нидерландия Основните претенденти за премиер на Нидерландия

          Анализ на резултатите
          Информационната агенция ANP базира своите констатации на анализ на резултатите от общинските избори. Само община Венрай все още не е обявила резултатите си. Това ще се случи по-късно днес. Гласовете, изпратени по пощата от чужбина, също все още предстои да бъдат преброени.

          По отношение на местата, D66 и PVV държат по 26. Последната разлика в гласовете е 15 155 в полза на D66. Според ANP е възможно и D66 да спечели остатъчно място, с което общият брой ще достигне 27.

          Крайно дясна партия води в надпреварата за вота в Нидерландия Крайно дясна партия води в надпреварата за вота в Нидерландия

          Равенство
          Никога досега резултатите от парламентарни избори не са били толкова близки. След сряда стана ясно, че както D66, така и PVV вероятно ще си осигурят 26 места, с разлика от няколко хиляди гласа. Тъй като няколко общини обявиха окончателните си резултати, преднината често беше оспорвана.

          Ако Йетен действително стане министър-председател на този кабинет, той ще бъде най-младият министър-председател досега на 38 години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Френският парламент отхвърли предложението за данък върху богатството

          Владимир Висоцки -
          Френската Долна камара отхвърли предложението на левицата за въвеждане на данък върху богатството, след като опозиционните партии заплашиха да свалят правителството, ако мярката не...
          Правосъдие

          Четирима българи ще лежат в затвора във Франция

          Владимир Висоцки -
          Четирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували...
          Икономика

          Инфлацията в еврозоната се забави до 2,1% през октомври – близо до целта на ЕЦБ

          Георги Петров -
          Годишната инфлация в еврозоната се забави до 2,1% през октомври, спрямо 2,2% през септември, показват предварителните данни на Евростат. Така ценовият ръст се доближава...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions