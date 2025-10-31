ANP: D66 е най-голямата партия на изборите, PVV вече няма да я изпревари

Според избирателната служба на ANP, D66 се е превърнала в най-голямата партия на парламентарните избори. Въпреки че все още не са преброени всички гласове, информационната агенция съобщава, че партията на лидера на D66 Йетен вече не може да бъде изпреварена от PVV.

Йетен току-що отговори на това заключение в Камарата на представителите:

„Невероятно щастлив съм, че ANP току-що обяви това. В същото време чувствам и голяма отговорност.“

Йетен сега отговаря за назначаването на проучвателен служител, който да обсъди възможностите за нова управляваща коалиция с различните парламентарни групи.

„Що се отнася до мен, имаме нужда от проучвателен служител, който не само е способен да представлява D66 като най-голямата партия, но и да обединява всички партии и да се захваща за работа бързо“, допълни Йетен.

По покана на председателя на Камарата Босма, те ще се срещнат във вторник и след това Йетен ще обяви името на проучвателния служител. На въпроса дали това може да е бившият лидер на партията Пехтолд, Йетен отговаря: „Той е много добър кмет на Делфт, така че можете да го задраскате от списъка си.“

Анализ на резултатите

Информационната агенция ANP базира своите констатации на анализ на резултатите от общинските избори. Само община Венрай все още не е обявила резултатите си. Това ще се случи по-късно днес. Гласовете, изпратени по пощата от чужбина, също все още предстои да бъдат преброени.

По отношение на местата, D66 и PVV държат по 26. Последната разлика в гласовете е 15 155 в полза на D66. Според ANP е възможно и D66 да спечели остатъчно място, с което общият брой ще достигне 27.

Равенство

Никога досега резултатите от парламентарни избори не са били толкова близки. След сряда стана ясно, че както D66, така и PVV вероятно ще си осигурят 26 места, с разлика от няколко хиляди гласа. Тъй като няколко общини обявиха окончателните си резултати, преднината често беше оспорвана.

Ако Йетен действително стане министър-председател на този кабинет, той ще бъде най-младият министър-председател досега на 38 години.