      петък, 31.10.25
          България отбеляза Международния ден на Черно море

          Снимка: БГНЕС
          Днес отбелязваме Международния ден на Черно море – празник, посветен на опазването на едно от най-уязвимите морета в Европа.
          Инициативата е обявена на 31 октомври 1996 г. в Истанбул, когато министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна подписват стратегически план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи регионалното сътрудничество за защита на морската екосистема.

          Инициативи и събития в страната

          По случай празника в различни градове бяха организирани образователни и природозащитни събития.
          В Националния военноморски музей – Варна беше представена дигитална карта на българското Черноморие, съдържаща любопитни факти за морето и неговите обитатели.

          Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) организира срещи с деца, на които инспектори разказаха за богатството на морския свят, видовете риби и значението на чистите водоеми за живота на планетата.

          Пътуващите до остров Света Анастасия станаха част от изследователско събитие с лекция за Черно море. Участниците наблюдаваха гмуркане до Подводен парк „Света Анастасия“ чрез специален дрон, информираха от Facebook страницата на острова.

          В училища по крайбрежието бяха проведени часове, посветени на морската екология, а природозащитници напомниха защо опазването на Черно море е мисия с регионално значение.

          Екологични акценти и награди

          От „Грийнпийс“ – България съобщиха за нов анализ на следите от тралиращи кораби в българската акватория. Според данните, най-интензивно тралене се наблюдава в защитените зони „Емине – Иракли“, „Галата“, „Комплекс Калиакра“ и „Ропотамо“, като обхватът на проучването покрива периода 2017–2024 г.

          Фондация „За нашето море“ и компанията „Черноморски улов“ за втора поредна година връчиха отличието „Спасител на есетрите“ – награда за принос в опазването на застрашените видове. Тази година тя отиде при капитан Петър Терещенков от Бяла.
          В прессъобщение се посочва, че международен проект между България, Румъния и Турция цели да стимулира отговорен черноморски риболов и да подпомогне събирането на данни за състоянието на популациите на есетровите риби.

          Инициативата „Lessplastic Bulgaria” съобщи във Facebook за предстояща експедиция и мониторинг на делфините в Черно море, насочена към проследяване на тяхното поведение и местообитания.

