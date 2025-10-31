България се завръща на „Евровизия 2026“ след тригодишна пауза

България отново ще вземе участие в престижния песенен конкурс „Евровизия“, който през 2026 г. ще отбележи своето 70-о издание. Завръщането на страната ни е част от стратегията на Българската национална телевизия (БНТ) за популяризиране на българската култура и талант пред международната аудитория.

„Евровизия е сцена, на която се срещат култури и се споделят истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че отново осигуряваме възможност за български изпълнител да представи страната ни пред многомилионна публика“, заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков.

„Много се радваме да посрещнем БНТ обратно в семейството на „Евровизия“ след тригодишно прекъсване. Завръщането ѝ е поредното доказателство, че музиката ни обединява и че конкурсът продължава да се радва на огромна популярност“, коментира директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

През следващите месеци БНТ ще организира процеса по избор на българския представител и песен, които ще се състезават на най-голямата музикална сцена в Европа. Подробности относно формата и участието ще бъдат обявени допълнително.

Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще се проведат на 12 и 14 май, а големият финал — на 16 май.

След победата на австрийския изпълнител JJ с песента „Wasted Love“ в Базел, Швейцария (2025), Австрия ще бъде домакин на конкурса за трети път – след 1967 г. и 2015 г.

През годините „Евровизия“ се утвърди като едно от най-мащабните културни събития в света. Последното издание привлече 166 милиона зрители, което е с 3 милиона повече спрямо 2024 г. Освен 37-те участващи страни, фенове от още 109 държави и територии са гласували за своите фаворити.