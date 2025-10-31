БФС определи програмата за мачовете от Първа лига до края на годината

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз одобри програмата до края на календарната година в Първа лига.
В един от най-любопитните сблъсъци Славия приема лидера Левски в поредно издание на столичното дерби в четвъртък, 4 декември от 18 часа.
Отложеният двубой от шести кръг между Берое и шампиона Лудогорец пък е насрочен за петък, 19 декември от 17:30.
Всички решения на СТК:
„Спортно – техническа комисия
Решение – 31.10.2025 г
Приема предложената програма от 16 – ти до 19 – ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:
XVІ кръг
21.11 /петък/
Берое – Спартак Вн 17.45 Диема спорт
22.11 /събота/
Арда Кж – ЦСКА 1948 12.00 Диема спорт
Черно море – Локомотив Сф 14.30 Диема спорт
ЦСКА – Ботев Пд 17.00 Диема спорт
23.11 /неделя/
Добруджа – Локомотив Пд 12.00 Диема спорт
Септември Сф – Лудогорец 14.30 Диема спорт
Монтана – Левски 17.00 Диема спорт
24.11/понеделник/
Ботев Вр – Славия 17.30 Диема спорт
XVІІ кръг
28.11 /петък/
Локомотив Сф – Арда Кж 15.00 Диема спорт
Локомотив Пд – Монтана 17.30 Диема спорт
29.11 /събота/
ЦСКА 1948 – Берое 12.30 Диема спорт
Ботев Пд – Черно море 15.00 Диема спорт
Спартак Вн – ЦСКА 17.30 Диема спорт
30.11 /неделя/
Славия – Добруджа 12.30 Диема спорт
Лудогорец – Ботев Вр 15.00 Диема спорт
Левски – Септември Сф 17.30 Диема спорт
XVІІІ кръг
02.12 /вторник/
Монтана – Локомотив Сф 15.30 Диема спорт
Арда Кж – Ботев Пд 18.00 Диема спорт
03.12 /сряда/
Септември Сф – ЦСКА 1948 13.00 Диема спорт
Берое – Черно море 15.30 Диема спорт
ЦСКА – Локомотив Пд 18.00 Диема спорт
04.12/четвъртък/
Добруджа – Лудогорец 13.00 Диема спорт
Ботев Вр – Спартак Вн 15.30 Диема спорт
Славия – Левски 18.00 Диема спорт
XIX кръг
06.12 /събота/
Локомотив 1929 Сф – Ботев Пд 12.30 Диема спорт
Локомотив 1926 Пд – Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт
Черно море Вн – ЦСКА Сф 17.30 Диема спорт
07.12 /неделя/
Берое СЗ – Септември Сф 12.00 Диема спорт
Ботев Вр – Монтана 1921 14.30 Диема спорт
Спартак 1918 – Левски Сф 17.00 Диема спорт
08.12/понеделник/
ЦСКА 1948 Сф – Добруджа 15.00 Диема спорт
Лудогорец 1945 Рз – Славия 1913 17.30 Диема спорт
Отложена среща от VI кръг на ППФЛ/efbet Лига/
19.12 /петък/
Берое – Лудогорец 17.30 Диема спорт
БФС си запазва правото на промени в програмата.“.