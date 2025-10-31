НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          БФС определи програмата за мачовете от Първа лига до края на годината

          Отложената среща от шестия кръг между Берое и Лудогорец ще се играе на 19.12 от 17:30 часа

          0
          17
          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз одобри програмата до края на календарната година в Първа лига.

          - Реклама -

          В един от най-любопитните сблъсъци Славия приема лидера Левски в поредно издание на столичното дерби в четвъртък, 4 декември от 18 часа.

          Отложеният двубой от шести кръг между Берое и шампиона Лудогорец пък е насрочен за петък, 19 декември от 17:30.

          Всички решения на СТК:

          „Спортно – техническа комисия

          Решение  – 31.10.2025 г

          Приема предложената програма от 16 – ти до  19 – ти  кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

          XVІ кръг

          21.11 /петък/

          Берое – Спартак Вн  17.45  Диема спорт

          22.11 /събота/

          Арда Кж – ЦСКА 1948  12.00  Диема спорт

          Черно море – Локомотив Сф  14.30  Диема спорт

          ЦСКА – Ботев Пд  17.00  Диема спорт

          23.11 /неделя/

          Добруджа – Локомотив Пд  12.00  Диема спорт

          Септември Сф – Лудогорец  14.30  Диема спорт

          Монтана – Левски  17.00  Диема спорт

          24.11/понеделник/

          Ботев Вр – Славия  17.30  Диема спорт

          XVІІ кръг

          28.11 /петък/

          Локомотив Сф – Арда Кж  15.00  Диема спорт

          Локомотив Пд – Монтана  17.30  Диема спорт

          29.11 /събота/

          ЦСКА 1948 – Берое  12.30  Диема спорт

          Ботев Пд – Черно море  15.00  Диема спорт

          Спартак Вн – ЦСКА  17.30  Диема спорт

          30.11 /неделя/

          Славия – Добруджа  12.30  Диема спорт

          Лудогорец – Ботев Вр  15.00  Диема спорт

          Левски – Септември Сф  17.30  Диема спорт

          XVІІІ кръг

          02.12 /вторник/

          Монтана – Локомотив Сф  15.30  Диема спорт

          Арда Кж – Ботев Пд  18.00  Диема спорт

          03.12 /сряда/

          Септември Сф – ЦСКА 1948  13.00  Диема спорт

          Берое – Черно море  15.30  Диема спорт

          ЦСКА – Локомотив Пд  18.00  Диема спорт

          04.12/четвъртък/

          Добруджа – Лудогорец  13.00  Диема спорт

          Ботев Вр – Спартак Вн  15.30  Диема спорт

          Славия – Левски  18.00  Диема спорт

          XIX кръг

          06.12 /събота/

          Локомотив 1929 Сф – Ботев Пд  12.30  Диема спорт

          Локомотив 1926 Пд – Арда 1924 Кж  15.00  Диема спорт

          Черно море Вн – ЦСКА Сф  17.30  Диема спорт

          07.12 /неделя/

          Берое СЗ – Септември Сф  12.00  Диема спорт

          Ботев Вр – Монтана 1921  14.30  Диема спорт

          Спартак 1918 – Левски Сф  17.00  Диема спорт

          08.12/понеделник/

          ЦСКА 1948 Сф – Добруджа  15.00  Диема спорт

          Лудогорец 1945 Рз –  Славия 1913  17.30  Диема спорт

          Отложена среща от VI кръг на ППФЛ/efbet Лига/

          19.12 /петък/

          Берое – Лудогорец  17.30  Диема спорт

          БФС си запазва правото на промени в програмата.“.

          Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз одобри програмата до края на календарната година в Първа лига.

          - Реклама -

          В един от най-любопитните сблъсъци Славия приема лидера Левски в поредно издание на столичното дерби в четвъртък, 4 декември от 18 часа.

          Отложеният двубой от шести кръг между Берое и шампиона Лудогорец пък е насрочен за петък, 19 декември от 17:30.

          Всички решения на СТК:

          „Спортно – техническа комисия

          Решение  – 31.10.2025 г

          Приема предложената програма от 16 – ти до  19 – ти  кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

          XVІ кръг

          21.11 /петък/

          Берое – Спартак Вн  17.45  Диема спорт

          22.11 /събота/

          Арда Кж – ЦСКА 1948  12.00  Диема спорт

          Черно море – Локомотив Сф  14.30  Диема спорт

          ЦСКА – Ботев Пд  17.00  Диема спорт

          23.11 /неделя/

          Добруджа – Локомотив Пд  12.00  Диема спорт

          Септември Сф – Лудогорец  14.30  Диема спорт

          Монтана – Левски  17.00  Диема спорт

          24.11/понеделник/

          Ботев Вр – Славия  17.30  Диема спорт

          XVІІ кръг

          28.11 /петък/

          Локомотив Сф – Арда Кж  15.00  Диема спорт

          Локомотив Пд – Монтана  17.30  Диема спорт

          29.11 /събота/

          ЦСКА 1948 – Берое  12.30  Диема спорт

          Ботев Пд – Черно море  15.00  Диема спорт

          Спартак Вн – ЦСКА  17.30  Диема спорт

          30.11 /неделя/

          Славия – Добруджа  12.30  Диема спорт

          Лудогорец – Ботев Вр  15.00  Диема спорт

          Левски – Септември Сф  17.30  Диема спорт

          XVІІІ кръг

          02.12 /вторник/

          Монтана – Локомотив Сф  15.30  Диема спорт

          Арда Кж – Ботев Пд  18.00  Диема спорт

          03.12 /сряда/

          Септември Сф – ЦСКА 1948  13.00  Диема спорт

          Берое – Черно море  15.30  Диема спорт

          ЦСКА – Локомотив Пд  18.00  Диема спорт

          04.12/четвъртък/

          Добруджа – Лудогорец  13.00  Диема спорт

          Ботев Вр – Спартак Вн  15.30  Диема спорт

          Славия – Левски  18.00  Диема спорт

          XIX кръг

          06.12 /събота/

          Локомотив 1929 Сф – Ботев Пд  12.30  Диема спорт

          Локомотив 1926 Пд – Арда 1924 Кж  15.00  Диема спорт

          Черно море Вн – ЦСКА Сф  17.30  Диема спорт

          07.12 /неделя/

          Берое СЗ – Септември Сф  12.00  Диема спорт

          Ботев Вр – Монтана 1921  14.30  Диема спорт

          Спартак 1918 – Левски Сф  17.00  Диема спорт

          08.12/понеделник/

          ЦСКА 1948 Сф – Добруджа  15.00  Диема спорт

          Лудогорец 1945 Рз –  Славия 1913  17.30  Диема спорт

          Отложена среща от VI кръг на ППФЛ/efbet Лига/

          19.12 /петък/

          Берое – Лудогорец  17.30  Диема спорт

          БФС си запазва правото на промени в програмата.“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Мустафа Сангаре минава прегледи

          Станимир Бакалов -
          Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще мине допълнителни прегледи след двубоя с Хебър за купата, спечелен с 3:0 в Пазарджик.26-годишният футболист пострада през първото...
          Спорт

          Педро Родригес ще напусне Лацио след края на сезона

          Станимир Бакалов -
          Универсалният испански нападател Педро Родригес обяви, че ще напусне Лацио в края на сезон 2025/2026, когато изтича настоящият му договор с клуба. „Искам Лацио да...
          Футбол

          Браян Собреро от ЦСКА 1948: Показваме на всички, че имаме потенциал да се борим за титлата

          Николай Минчев -
          На специална церемония в Пресклуб България офанзивният полузащитник на ЦСКА 1948 Браян Собреро бе награден за Играч №1 на 13-ия кръг в efbet Лига....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions