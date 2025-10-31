БФС определи програмата за мачовете от Първа лига до края на годината

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз одобри програмата до края на календарната година в Първа лига.

- Реклама -

В един от най-любопитните сблъсъци Славия приема лидера Левски в поредно издание на столичното дерби в четвъртък, 4 декември от 18 часа.

Отложеният двубой от шести кръг между Берое и шампиона Лудогорец пък е насрочен за петък, 19 декември от 17:30.

Всички решения на СТК:

„Спортно – техническа комисия

Решение – 31.10.2025 г

Приема предложената програма от 16 – ти до 19 – ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

XVІ кръг

21.11 /петък/

Берое – Спартак Вн 17.45 Диема спорт

22.11 /събота/

Арда Кж – ЦСКА 1948 12.00 Диема спорт

Черно море – Локомотив Сф 14.30 Диема спорт

ЦСКА – Ботев Пд 17.00 Диема спорт

23.11 /неделя/

Добруджа – Локомотив Пд 12.00 Диема спорт

Септември Сф – Лудогорец 14.30 Диема спорт

Монтана – Левски 17.00 Диема спорт

24.11/понеделник/

Ботев Вр – Славия 17.30 Диема спорт

XVІІ кръг

28.11 /петък/

Локомотив Сф – Арда Кж 15.00 Диема спорт

Локомотив Пд – Монтана 17.30 Диема спорт

29.11 /събота/

ЦСКА 1948 – Берое 12.30 Диема спорт

Ботев Пд – Черно море 15.00 Диема спорт

Спартак Вн – ЦСКА 17.30 Диема спорт

30.11 /неделя/

Славия – Добруджа 12.30 Диема спорт

Лудогорец – Ботев Вр 15.00 Диема спорт

Левски – Септември Сф 17.30 Диема спорт

XVІІІ кръг

02.12 /вторник/

Монтана – Локомотив Сф 15.30 Диема спорт

Арда Кж – Ботев Пд 18.00 Диема спорт

03.12 /сряда/

Септември Сф – ЦСКА 1948 13.00 Диема спорт

Берое – Черно море 15.30 Диема спорт

ЦСКА – Локомотив Пд 18.00 Диема спорт

04.12/четвъртък/

Добруджа – Лудогорец 13.00 Диема спорт

Ботев Вр – Спартак Вн 15.30 Диема спорт

Славия – Левски 18.00 Диема спорт

XIX кръг

06.12 /събота/

Локомотив 1929 Сф – Ботев Пд 12.30 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд – Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт

Черно море Вн – ЦСКА Сф 17.30 Диема спорт

07.12 /неделя/

Берое СЗ – Септември Сф 12.00 Диема спорт

Ботев Вр – Монтана 1921 14.30 Диема спорт

Спартак 1918 – Левски Сф 17.00 Диема спорт

08.12/понеделник/

ЦСКА 1948 Сф – Добруджа 15.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 Рз – Славия 1913 17.30 Диема спорт

Отложена среща от VI кръг на ППФЛ/efbet Лига/

19.12 /петък/

Берое – Лудогорец 17.30 Диема спорт

БФС си запазва правото на промени в програмата.“.