БОЕЦ: Талева е образувала дело срещу Сарафов (ВИДЕО)

Специалният прокурор Даниела Талева е започнала разследване срещу действащия главен прокурор Борислав Сарафов, съобщи лидерът на гражданското сдружение БОЕЦ Георги Георгиев. Поводът е изтеклият архив на издирвания Петьо Петров – Еврото.

„След повече от година битка, натиск, сигнали, акции и съдебни дела, БОЕЦ принудихме ad hoc прокурор Даниела Талева да приложи закона и да пробие защитния кръг на мафията. Под номер 6/25 г. по описа на ВКП и 576/25 г. по описа на ГДБОП е образувано досъдебно производство срещу лицето Борислав Боби Сарафов по сигнала на БОЕЦ, съдържащ архива на Петьо Еврото", заяви Георгиев.

Информацията не може да бъде официално потвърдена, тъй като Талева няма собствен пресцентър, а всички комуникации преминават през прокуратурата, ръководена именно от Сарафов.

От БОЕЦ настояват Талева незабавно да стартира процедура по отстраняването на главния прокурор, за да се предотврати възможен натиск върху свидетели, укриване на доказателства или други престъпления.

„Това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор — огромен пробив и доказателство, че моделът на гражданска съпротива, който БОЕЦ отстоява, работи и дава резултати“, посочва Георгиев, допълвайки, че е призован в ГДБОП, за да даде показания.

Сигналът на организацията е по изтеклия архив на Петьо Петров – Еврото, бивш шеф на столичното следствие, сочен за ключов посредник в съдебни и политически схеми. В него се твърди, че Сарафов е „покровителствал“ корупционни практики, свързани с Делян Пеевски и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Към сигнала са приложени и документи, свързани с фалита на КТБ, в които също се споменава името на Сарафов.

Разследването е започнало, след като Талева първоначално отказала да образува производство, но този отказ е отменен на 20 октомври от съдия Мирослава Тодорова, която посочва, че прокурорът не е извършил пълна проверка по случая.

В началото на годината Георгиев представи пред медиите част от архива на Петьо Еврото, за който твърди, че включва хиляди документи, прокурорски преписки, сигнали, справки от МВР, СРС-та, лични бележки и тефтери, като особено внимание предизвикват материалите, в които фигурират имената на Сарафов и Пеевски.

От БОЕЦ заявяват, че всички материали са дигитализирани и съхранени на сигурно място, а информацията е споделена и с международни партньори.