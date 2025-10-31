НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          БОЕЦ: Талева е образувала дело срещу Сарафов (ВИДЕО)

          6
          67
          Loading the player...
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Специалният прокурор Даниела Талева е започнала разследване срещу действащия главен прокурор Борислав Сарафов, съобщи лидерът на гражданското сдружение БОЕЦ Георги Георгиев. Поводът е изтеклият архив на издирвания Петьо Петров – Еврото.

          „След повече от година битка, натиск, сигнали, акции и съдебни дела, БОЕЦ принудихме ad hoc прокурор Даниела Талева да приложи закона и да пробие защитния кръг на мафията. Под номер 6/25 г. по описа на ВКП и 576/25 г. по описа на ГДБОП е образувано досъдебно производство срещу лицето Борислав Боби Сарафов по сигнала на БОЕЦ, съдържащ архива на Петьо Еврото“,

          заяви Георгиев.
          - Реклама -
          Край на тайните: Съдът отваря данните за разследванията срещу Сарафов Край на тайните: Съдът отваря данните за разследванията срещу Сарафов

          Информацията не може да бъде официално потвърдена, тъй като Талева няма собствен пресцентър, а всички комуникации преминават през прокуратурата, ръководена именно от Сарафов.

          От БОЕЦ настояват Талева незабавно да стартира процедура по отстраняването на главния прокурор, за да се предотврати възможен натиск върху свидетели, укриване на доказателства или други престъпления.

          „Това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор — огромен пробив и доказателство, че моделът на гражданска съпротива, който БОЕЦ отстоява, работи и дава резултати“,

          посочва Георгиев, допълвайки, че е призован в ГДБОП, за да даде показания.
          Как прокурор Талева прикри Сарафов? Как прокурор Талева прикри Сарафов?

          Сигналът на организацията е по изтеклия архив на Петьо Петров – Еврото, бивш шеф на столичното следствие, сочен за ключов посредник в съдебни и политически схеми. В него се твърди, че Сарафов е „покровителствал“ корупционни практики, свързани с Делян Пеевски и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Към сигнала са приложени и документи, свързани с фалита на КТБ, в които също се споменава името на Сарафов.

          Разследването е започнало, след като Талева първоначално отказала да образува производство, но този отказ е отменен на 20 октомври от съдия Мирослава Тодорова, която посочва, че прокурорът не е извършил пълна проверка по случая.

          В началото на годината Георгиев представи пред медиите част от архива на Петьо Еврото, за който твърди, че включва хиляди документи, прокурорски преписки, сигнали, справки от МВР, СРС-та, лични бележки и тефтери, като особено внимание предизвикват материалите, в които фигурират имената на Сарафов и Пеевски.

          БОЕЦ: Специалният прокурор Талева СПЕЦИАЛНО изпра Сарафов! БОЕЦ: Специалният прокурор Талева СПЕЦИАЛНО изпра Сарафов!

          От БОЕЦ заявяват, че всички материали са дигитализирани и съхранени на сигурно място, а информацията е споделена и с международни партньори.

          „ДАНС дължи отговори. Сарафов – също. Очертават се интересни празнични дни“,

          завършва позицията на сдружението.

          Специалният прокурор Даниела Талева е започнала разследване срещу действащия главен прокурор Борислав Сарафов, съобщи лидерът на гражданското сдружение БОЕЦ Георги Георгиев. Поводът е изтеклият архив на издирвания Петьо Петров – Еврото.

          „След повече от година битка, натиск, сигнали, акции и съдебни дела, БОЕЦ принудихме ad hoc прокурор Даниела Талева да приложи закона и да пробие защитния кръг на мафията. Под номер 6/25 г. по описа на ВКП и 576/25 г. по описа на ГДБОП е образувано досъдебно производство срещу лицето Борислав Боби Сарафов по сигнала на БОЕЦ, съдържащ архива на Петьо Еврото“,

          заяви Георгиев.
          - Реклама -
          Край на тайните: Съдът отваря данните за разследванията срещу Сарафов Край на тайните: Съдът отваря данните за разследванията срещу Сарафов

          Информацията не може да бъде официално потвърдена, тъй като Талева няма собствен пресцентър, а всички комуникации преминават през прокуратурата, ръководена именно от Сарафов.

          От БОЕЦ настояват Талева незабавно да стартира процедура по отстраняването на главния прокурор, за да се предотврати възможен натиск върху свидетели, укриване на доказателства или други престъпления.

          „Това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор — огромен пробив и доказателство, че моделът на гражданска съпротива, който БОЕЦ отстоява, работи и дава резултати“,

          посочва Георгиев, допълвайки, че е призован в ГДБОП, за да даде показания.
          Как прокурор Талева прикри Сарафов? Как прокурор Талева прикри Сарафов?

          Сигналът на организацията е по изтеклия архив на Петьо Петров – Еврото, бивш шеф на столичното следствие, сочен за ключов посредник в съдебни и политически схеми. В него се твърди, че Сарафов е „покровителствал“ корупционни практики, свързани с Делян Пеевски и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Към сигнала са приложени и документи, свързани с фалита на КТБ, в които също се споменава името на Сарафов.

          Разследването е започнало, след като Талева първоначално отказала да образува производство, но този отказ е отменен на 20 октомври от съдия Мирослава Тодорова, която посочва, че прокурорът не е извършил пълна проверка по случая.

          В началото на годината Георгиев представи пред медиите част от архива на Петьо Еврото, за който твърди, че включва хиляди документи, прокурорски преписки, сигнали, справки от МВР, СРС-та, лични бележки и тефтери, като особено внимание предизвикват материалите, в които фигурират имената на Сарафов и Пеевски.

          БОЕЦ: Специалният прокурор Талева СПЕЦИАЛНО изпра Сарафов! БОЕЦ: Специалният прокурор Талева СПЕЦИАЛНО изпра Сарафов!

          От БОЕЦ заявяват, че всички материали са дигитализирани и съхранени на сигурно място, а информацията е споделена и с международни партньори.

          „ДАНС дължи отговори. Сарафов – също. Очертават се интересни празнични дни“,

          завършва позицията на сдружението.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          За Деня на народните будители Желязков ще бъде в Разлог

          Владимир Висоцки -
          Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог. Събитието ще се състои...
          Правосъдие

          Четирима българи ще лежат в затвора във Франция

          Владимир Висоцки -
          Четирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували...
          Политика

          Радев ще посети Египет за откриването на Големия египетски музей

          Владимир Висоцки -
          На 1 ноември, събота, държавният глава Румен Радев ще присъства на официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза по покана на президента на...

          6 КОМЕНТАРА

          3. Хубаво, ама: Крадецът, ще съди крадеца!. Нещо не ми с връзва. Няма достатъчно доказателства, или отива в архива на трупчета, до поискване. КОГАА?

          4. БравоС …и кво 🤔…на бас ,че ще бъде ,,заметено “ под килима 😊….Освен ако някой ,,външен“ не се намеси …..Ние иначе се надяваме на ,,чужденците“ , стига да не са от ,,кюпа “ де

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions