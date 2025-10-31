Бомбена заплаха спря всички влакове в Сърбия

Движението на всички влакове в Сърбия беше временно преустановено след получен анонимен сигнал за поставени взривни устройства, съобщи железопътният оператор „Сърбиявоз“.

- Реклама -

Според информацията, на 31 октомври е постъпило обаждане, в което се твърди, че взривни устройства са разположени във всички влакове и по железопътните линии, предаде N1.

„Принудени сме временно да спрем движението на всички влакове, за да гарантираме безопасността на пътниците и екипажите“, заявиха от „Сърбиявоз“.

След получения сигнал продажбата на билети беше внезапно прекратена, а влаковите композиции спряха по гарите, докато властите провеждат проверки и чакат „второ нареждане“.