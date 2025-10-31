НА ЖИВО
          Бомбена заплаха спря всички влакове в Сърбия

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Движението на всички влакове в Сърбия беше временно преустановено след получен анонимен сигнал за поставени взривни устройства, съобщи железопътният оператор „Сърбиявоз“.

          Според информацията, на 31 октомври е постъпило обаждане, в което се твърди, че взривни устройства са разположени във всички влакове и по железопътните линии, предаде N1.

          „Принудени сме временно да спрем движението на всички влакове, за да гарантираме безопасността на пътниците и екипажите“,

          заявиха от „Сърбиявоз“.

          След получения сигнал продажбата на билети беше внезапно прекратена, а влаковите композиции спряха по гарите, докато властите провеждат проверки и чакат „второ нареждане“.

          - Реклама -

