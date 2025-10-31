НА ЖИВО
          Борисов постави червена линия за бюджета и обяви: Следваме посоката на „сглобката"

          Никола Павлов
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че „червената линия“ за държавния бюджет за 2026 година ще бъде дефицитът от 3%, като предупреди, че съществува риск този праг да бъде надвишен.

          „Ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме“, посочи Борисов.

          По думите му приходните агенции са събрали около 7 милиарда лева повече в сравнение с миналата година, което според него е резултат от успешна борба с корупцията и контрабандата.

          „Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези допълнителни приходи ще покрием дупките, които се появят в бюджета“, коментира той.

          Борисов припомни, че по време на заседанието на Съвета за съвместно управление са направени корекции в параметрите на проектобюджета, но основната посока се запазва.

          „По всички параметри – заплати, пенсии – се движим в посоката, която беше зададена, когато бяхме в ‘сглобката’. С милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев“, добави с ирония лидерът на ГЕРБ.

          Относно увеличението на осигурителните вноски, Борисов уточни, че окончателното решение предстои да бъде обявено, а по отношение на намаляването на администрацията подчерта, че „такива съкращения има постоянно“.

          Той коментира и държавния дълг, като отбеляза, че страната ни плаща за него „толкова, колкото харчат българските пенсионери и работещи хора“.

          „Ще продължим да теглим дълг, защото иначе ще кажете, че ПП-ДБ раздаваха пари, а ГЕРБ предлага постна пица. Тези номера няма да ви минат“, заяви Борисов.

          Крими

          18 – годишен е задържан с фалшиви номера и без шофьорска книжка

          Дамяна Караджова -
          Служителите на Дирекция „Жандармерия“ продължават действията си по опазване на обществения ред и контрола на движението в малките и отдалечени населени места.
          Правосъдие

          Собственикът на „дома на ужасите“ в Ягода е пуснат под парична гаранция

          Десислава Димитрова -
          Районният съд в Казанлък измени мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.
          Social

          България отбеляза Международния ден на Черно море

          Дамяна Караджова -
          Днес отбелязваме Международния ден на Черно море – празник, посветен на опазването на едно от най-уязвимите морета в Европа.

          29 КОМЕНТАРА

          5. ОТ КЪДЕ НАМИРАШ ПАРИ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯ , АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪДИЙ А ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ НЯМА

          7. Долен нагъл мошеник ,дано ти никога да не успееш да се пенсионираш и да се радваш на старостта си и да харчете от крадените пари ,дано има възмездие мутро долна !?

          9. Заеми заеми и дългове всичко е на гърба на народа.На децата децата им няма да могат да върнат дълговете.

          10. Ти ли ни ги даваш бе мафиот??? Един лев с честен труд ,не си изкарал! Парите на държавата, ние с нашият честен труд сме ги изкарали ,кано сме плащали данъци и усигуровки! Ти ,щял си да дадеш на пенисонерите пари!Кой си ти да даваш? Тези пари, са нашите ,ние сме си ги спестявали цял живот с честен труд и заслужено си ги получаваме , а не милстиня от теб ! Ти с чужда пита помен правиш! Ти и Пеевски ,сте АНТИ примери за младите поколения., а изобщо за всички!Колко по-бързо изчезнете , от нашият живот, толкова е по-добре за държавата! Вие мутри, мафиоти ще разпределяте чуждите пари , като голяма част от тах,ги крадете и вкарване по вашите сметки в чужбина!

          11. Абсолютна наглост! Защо все пенсионерите са виновни за бюджета? Защо мълчите за държавната администрация, съд, прокуратура, ДАНС, кп компи и т. н., на който увеличихте възнагражденията с от 50-70%? Не се оправдавайте с ПП ДБ, заемите, които вие теглите са за армията от ваши гласоподаватели и слуги. Когато говорите глупости и лъжи, кажете и поне една истина, колко заеми тегли “сглобката” и колко вие !

          13. А на тези в правосъдието колко давате? А на вас за увеличение на заплатите колко давате?
            И колко давате за осигуровки на държавните служители?
            Колко давате пенсии на тези които реално един ден не са плащали ,но получават високи пенсии. За разлика от тези в частният бизнес на минимална заплата където и малко да е пак се одържат от заплатите.
            Това защо не го коментираш.. Я да чуем за това колко пари се дават?

          19. Знаеш ли че е по добре вместо да ръсиш простотии които няма да станат да си празваш подобаващо празника на тиквата .

          20. Какво ми даваш ,как не те е срам да говориш ?
            Да не ги даваш от твоя джоб ,всичко което се дава са наши пари ,или ще ни сваряваш на бавен огън ,докато пукнем ,гадове мръсни ненакрадохте се ?

          22. нерез готин няма, Асен осигури всичко за пенсионерите. Ти им пусна На всеки километър, щото си продукт на тошо и уби 175 000 при последната ковид криза

          27. Ние,обикновените,бедни,скромни ПЕНСИОНЕРИ сме свикнали да преживяваме с малко ! Вие,ЧРЕВОУГОДНИЦИТЕ не смеете да се пенсионирате, защото няма да ви стига пенсията за ЛАКОМСТВА! Така ли е,“пенсионер“ Бойко Борисов????!! Само че,ОХОЛНИЯТ ЖИВОТ води към ОСТАРЯВАНЕ!!! Така ли е? Дедо Бойко,поглеждай се отвреме -навреме в огледалото!!!! Виж се ,на какво приличаш!!! Лидер …сърди се на себе си-Дедо Бойко!!!

          29. Борисов постави червена линия за бюджета и обяви: Следваме посоката на „сглобката“!
            Борисов, след като е сглобка и е в кавички посока няма!!! Това казвате! Пред нея няма път, а свлачище!!Загробвате България!

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

