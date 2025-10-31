Борисов постави червена линия за бюджета и обяви: Следваме посоката на „сглобката“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че „червената линия“ за държавния бюджет за 2026 година ще бъде дефицитът от 3%, като предупреди, че съществува риск този праг да бъде надвишен.
По думите му приходните агенции са събрали около 7 милиарда лева повече в сравнение с миналата година, което според него е резултат от успешна борба с корупцията и контрабандата.
Борисов припомни, че по време на заседанието на Съвета за съвместно управление са направени корекции в параметрите на проектобюджета, но основната посока се запазва.
Относно увеличението на осигурителните вноски, Борисов уточни, че окончателното решение предстои да бъде обявено, а по отношение на намаляването на администрацията подчерта, че „такива съкращения има постоянно“.
Той коментира и държавния дълг, като отбеляза, че страната ни плаща за него „толкова, колкото харчат българските пенсионери и работещи хора“.
Досега красива и умна тиква не се е пръкнала никъде по света!
Да бе!Не вярвам?
Идват избори
Целта е да запазим гласоподавателите, не че ни е мъчно за пенсионерите…
ОТ КЪДЕ НАМИРАШ ПАРИ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯ , АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪДИЙ А ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ НЯМА
Тъпанар
Долен нагъл мошеник ,дано ти никога да не успееш да се пенсионираш и да се радваш на старостта си и да харчете от крадените пари ,дано има възмездие мутро долна !?
Кражби,кражби
Заеми заеми и дългове всичко е на гърба на народа.На децата децата им няма да могат да върнат дълговете.
Ти ли ни ги даваш бе мафиот??? Един лев с честен труд ,не си изкарал! Парите на държавата, ние с нашият честен труд сме ги изкарали ,кано сме плащали данъци и усигуровки! Ти ,щял си да дадеш на пенисонерите пари!Кой си ти да даваш? Тези пари, са нашите ,ние сме си ги спестявали цял живот с честен труд и заслужено си ги получаваме , а не милстиня от теб ! Ти с чужда пита помен правиш! Ти и Пеевски ,сте АНТИ примери за младите поколения., а изобщо за всички!Колко по-бързо изчезнете , от нашият живот, толкова е по-добре за държавата! Вие мутри, мафиоти ще разпределяте чуждите пари , като голяма част от тах,ги крадете и вкарване по вашите сметки в чужбина!
Абсолютна наглост! Защо все пенсионерите са виновни за бюджета? Защо мълчите за държавната администрация, съд, прокуратура, ДАНС, кп компи и т. н., на който увеличихте възнагражденията с от 50-70%? Не се оправдавайте с ПП ДБ, заемите, които вие теглите са за армията от ваши гласоподаватели и слуги. Когато говорите глупости и лъжи, кажете и поне една истина, колко заеми тегли “сглобката” и колко вие !
Ти ли даваш бе тиквоч? От твоя джоб ли даваш?
А на тези в правосъдието колко давате? А на вас за увеличение на заплатите колко давате?
И колко давате за осигуровки на държавните служители?
Колко давате пенсии на тези които реално един ден не са плащали ,но получават високи пенсии. За разлика от тези в частният бизнес на минимална заплата където и малко да е пак се одържат от заплатите.
Това защо не го коментираш.. Я да чуем за това колко пари се дават?
Давате от нашите данъци
И ще ги вземете от увеличението на осигуровките на работещите нали😡
Лумпен!
Да не ги даваш от джоба си мафиоти. Пенсионерите са си ги изработили а ти ги крадеш.
Мръсен боклук!
Знаеш ли че е по добре вместо да ръсиш простотии които няма да станат да си празваш подобаващо празника на тиквата .
Какво ми даваш ,как не те е срам да говориш ?
Да не ги даваш от твоя джоб ,всичко което се дава са наши пари ,или ще ни сваряваш на бавен огън ,докато пукнем ,гадове мръсни ненакрадохте се ?
Да не ги дава от джоба си ,че толкова се изтъква.
нерез готин няма, Асен осигури всичко за пенсионерите. Ти им пусна На всеки километър, щото си продукт на тошо и уби 175 000 при последната ковид криза
И какво като давате с цената на милиарди дългове боклук
Имам новина, не им се получи…
Боклуците на герб
От къде ще ги вземете за да ги дадете?
Ние,обикновените,бедни,скромни ПЕНСИОНЕРИ сме свикнали да преживяваме с малко ! Вие,ЧРЕВОУГОДНИЦИТЕ не смеете да се пенсионирате, защото няма да ви стига пенсията за ЛАКОМСТВА! Така ли е,“пенсионер“ Бойко Борисов????!! Само че,ОХОЛНИЯТ ЖИВОТ води към ОСТАРЯВАНЕ!!! Така ли е? Дедо Бойко,поглеждай се отвреме -навреме в огледалото!!!! Виж се ,на какво приличаш!!! Лидер …сърди се на себе си-Дедо Бойко!!!
Без коментар някои го е коментирал на ниво
Борисов, след като е сглобка и е в кавички посока няма!!! Това казвате! Пред нея няма път, а свлачище!!Загробвате България!