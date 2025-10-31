Борисов постави червена линия за бюджета и обяви: Следваме посоката на „сглобката“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че „червената линия“ за държавния бюджет за 2026 година ще бъде дефицитът от 3%, като предупреди, че съществува риск този праг да бъде надвишен.

„Ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме", посочи Борисов.

По думите му приходните агенции са събрали около 7 милиарда лева повече в сравнение с миналата година, което според него е резултат от успешна борба с корупцията и контрабандата.

„Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези допълнителни приходи ще покрием дупките, които се появят в бюджета“, коментира той.

Борисов припомни, че по време на заседанието на Съвета за съвместно управление са направени корекции в параметрите на проектобюджета, но основната посока се запазва.

„По всички параметри – заплати, пенсии – се движим в посоката, която беше зададена, когато бяхме в ‘сглобката’. С милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев“, добави с ирония лидерът на ГЕРБ.

Относно увеличението на осигурителните вноски, Борисов уточни, че окончателното решение предстои да бъде обявено, а по отношение на намаляването на администрацията подчерта, че „такива съкращения има постоянно“.

Той коментира и държавния дълг, като отбеляза, че страната ни плаща за него „толкова, колкото харчат българските пенсионери и работещи хора“.