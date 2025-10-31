Борусия Дортмунд взе трите точки в мач със само 2 точни удара

Борусия Дортмунд взе минимална победа с 1:0 при гостуването на Аугсбург, но това бе абсолютно достатъчно, за да прибави 3 точки към актива си в Първа Бундеслига. Успехът дойде след гол на Серу Гираси в 37-ата минута.

Още в първите минути мачът беше прекъсван няколко пъти, след като фенове на гостите хвърляха тенис топки на терена в знак на протест срещу часовете на мачовете в събота следобед.

Първият удар в срещата дойде едва в 20-ата минута, когато Мерт Кьомюр стреля от въздуха след центриране на Джанулис, но ударът му мина далеч от целта.

Малко по-късно дойде и единственият точен удар в целия мач — и той се оказа решаващ. В 37-ата минута при неразбирателство в защитата на домакините топката рикошира в Масенго и попадна в краката на Серу Гираси. Нападателят на Дортмунд не пропусна от близка дистанция отбеляза за 1:0.

До края на мача Дортмунд не направи втори точен удар, а същото се отнася и за домакините от Аугсубрг, които също записаха в статистиката само 1 точен удар.

След почивката мачът запази ниско темпо. Дортмунд контролираше събитията, без да поема излишни рискове, а Аугсбург трудно стигаше до наказателното поле. Едва в 92-рата минута домакините имаха най-чистата си възможност – защитникът Бенкс стреля от малък ъгъл, но Кобел улови без проблем.

Това бе шеста победа на Борусия в 9 мача, като „жълто-черните“ изостават на 4 точки от Байерн и са с мач повече. Аугсбург пък е на 15-о място със 7 точки.