НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Борусия Дортмунд взе трите точки в мач със само 2 точни удара

          Това бе шеста победа на Борусия в 9 мача, като „жълто-черните“ изостават на 4 точки от Байерн и са с мач повече

          0
          7
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Борусия Дортмунд взе минимална победа с 1:0 при гостуването на Аугсбург, но това бе абсолютно достатъчно, за да прибави 3 точки към актива си в Първа Бундеслига. Успехът дойде след гол на Серу Гираси в 37-ата минута.

          - Реклама -

          Още в първите минути мачът беше прекъсван няколко пъти, след като фенове на гостите хвърляха тенис топки на терена в знак на протест срещу часовете на мачовете в събота следобед.

          Първият удар в срещата дойде едва в 20-ата минута, когато Мерт Кьомюр стреля от въздуха след центриране на Джанулис, но ударът му мина далеч от целта.

          Малко по-късно дойде и единственият точен удар в целия мач — и той се оказа решаващ. В 37-ата минута при неразбирателство в защитата на домакините топката рикошира в Масенго и попадна в краката на Серу Гираси. Нападателят на Дортмунд не пропусна от близка дистанция отбеляза за 1:0.

          До края на мача Дортмунд не направи втори точен удар, а същото се отнася и за домакините от Аугсубрг, които също записаха в статистиката само 1 точен удар.

          След почивката мачът запази ниско темпо. Дортмунд контролираше събитията, без да поема излишни рискове, а Аугсбург трудно стигаше до наказателното поле. Едва в 92-рата минута домакините имаха най-чистата си възможност – защитникът Бенкс стреля от малък ъгъл, но Кобел улови без проблем.

          Това бе шеста победа на Борусия в 9 мача, като „жълто-черните“ изостават на 4 точки от Байерн и са с мач повече. Аугсбург пък е на 15-о място със 7 точки.

          Борусия Дортмунд взе минимална победа с 1:0 при гостуването на Аугсбург, но това бе абсолютно достатъчно, за да прибави 3 точки към актива си в Първа Бундеслига. Успехът дойде след гол на Серу Гираси в 37-ата минута.

          - Реклама -

          Още в първите минути мачът беше прекъсван няколко пъти, след като фенове на гостите хвърляха тенис топки на терена в знак на протест срещу часовете на мачовете в събота следобед.

          Първият удар в срещата дойде едва в 20-ата минута, когато Мерт Кьомюр стреля от въздуха след центриране на Джанулис, но ударът му мина далеч от целта.

          Малко по-късно дойде и единственият точен удар в целия мач — и той се оказа решаващ. В 37-ата минута при неразбирателство в защитата на домакините топката рикошира в Масенго и попадна в краката на Серу Гираси. Нападателят на Дортмунд не пропусна от близка дистанция отбеляза за 1:0.

          До края на мача Дортмунд не направи втори точен удар, а същото се отнася и за домакините от Аугсубрг, които също записаха в статистиката само 1 точен удар.

          След почивката мачът запази ниско темпо. Дортмунд контролираше събитията, без да поема излишни рискове, а Аугсбург трудно стигаше до наказателното поле. Едва в 92-рата минута домакините имаха най-чистата си възможност – защитникът Бенкс стреля от малък ъгъл, но Кобел улови без проблем.

          Това бе шеста победа на Борусия в 9 мача, като „жълто-черните“ изостават на 4 точки от Байерн и са с мач повече. Аугсбург пък е на 15-о място със 7 точки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Хетафе победи Жирона с късни голове

          Станимир Бакалов -
          Хетафе записа ценен домакински успех с 2:0 над Жирона в мач от испанската Ла Лига, в който всичко по-интересно се случи след почивката. Тимът...
          Спорт

          Мустафа Сангаре минава прегледи

          Станимир Бакалов -
          Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще мине допълнителни прегледи след двубоя с Хебър за купата, спечелен с 3:0 в Пазарджик.26-годишният футболист пострада през първото...
          Спорт

          Педро Родригес ще напусне Лацио след края на сезона

          Станимир Бакалов -
          Универсалният испански нападател Педро Родригес обяви, че ще напусне Лацио в края на сезон 2025/2026, когато изтича настоящият му договор с клуба. „Искам Лацио да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions