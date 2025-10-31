Браян Собреро от ЦСКА 1948: Показваме на всички, че имаме потенциал да се борим за титлата

На специална церемония в Пресклуб България офанзивният полузащитник на ЦСКА 1948 Браян Собреро бе награден за Играч №1 на 13-ия кръг в efbet Лига. За чудесния гол с удар зад центъра на терена при победата над Лудогорец с 5:4 той получи 9 гласа от участвалите в анкетата на Пресклуба 18 футболни треньори и специалисти.

Евертон Бала (Левски), който вкара два гола за победата над Добруджа с 3:0 , има 4 гласа, Йоанис Питас (ЦСКА), вкарал два гола за победата над Берое с 5:1, е с 2 гласа, а Даниел Генов (Ботев Враца), Марин Петков (Левски) и Петко Панайотов (ЦСКА) получиха по 1 глас.

След награждаването Собреро благодари на треньорите, които са гласували за него, и сподели, че тази награда е и за неговите съотборници и я посвещава и на своето семейство, което е в Аржентина.

„Благодаря на всички, които са гласували за мен. Тази индивидуална награда е нещо, за което всеки футболист жадува. Благодаря на момчетата от отбора, защото футболът е колективна игра. Благодаря на треньорите и президента, които ми дават шанс да играя за първи път в Европа“, каза Собреро и допълни, че собственикът на ЦСКА 1948 обича да се шегува в социалните мрежи, че са се спасили от отпадане.

„Имаме по-високи цели вече, нормално е сега да има повече напрежение. Никога не се играе спокойно. Миналата година се борехме в долната половина на таблицата, сега се борим за челните места. Всяка точка е важна и показваме на всички, че имаме потенциал да се борим за титлата. Всеки мач е важен, продължаваме да работим сериозно и ще видим накрая на годината къде ще бъдем.

Той добави, че когато се прави изцяло нов отбор, е трудно, защото футболистите, които играят, не се познават. „Голяма част от футболистите за първи път играят в Европа. Но с много тренировки се получават нещата. Това помага за по-бързата адаптация на играчите. В началото имах леки трудности с адаптацията, но сега се чувствам добре“, уточни Собреро, а на въпроса дали неговият гол от над 50 метра, и то срещу Лудогорец, е плод и на по-голямо самочувствие, отговори с усмивка:

„Когато отборът върви, е нормално един футболист да трупа самочувствие. Играехме срещу Лудогорец, който е най-класният отбор в България през последните години. Специално за гола – знаех, че вратарят обича да играе малко по-напред и си мислех, че ако имам удобна ситуация, ще пробвам. Още когато поех топката, даже не погледнах вратата, когато шутирах. Благодарение на Господ успях да вкарам“, каза Собреро и подчерта, че селекцията, която е направена тази година в ЦСКА 1948, е с цел да се бори за първите места. „Отборът ни има качества да се бори за първото място. Левски е силен отбор, тази година играе много добър футбол. Харесвам начина, по който играят. Лудогорец сега има леки затруднения, защото играе в Европа. Може би с тях ще се борим за първите три места. Чувствам се много добре тук. Осъзнавам, че това е една голяма възможност за моето развитие“.

Попитан за разликата между футбола в България и Боливия (б.ред – той бе привлечен в ЦСКА 1948 от боливийския отбор КД Олуейс Реди) Собреро заяви, че в Боливия се играе по-бавен футбол, докато в България се играе доста по-бързо и агресивно.

На въпрос какво очаква от дербито между Левски и ЦСКА на 8 ноември, той заяви: „И двата отбора имат добри футболисти. Ние играхме и срещу двата тима, в единия мач успяхме да победим, в другия не. Спроред мен Левски играе по-силно, затова има предимство. Другото ЦСКА не стартира добре. В този мач може всичко да се случи, но Левски има предимство“, заяви Собреро и подчерта, че съпругата и детето му са в Аржентина, като той играе и за тях и посвещава спечелената награда за Играч на кръга и на тях.

А за последните минути от мача с Лудогорец, когато от 5:1 резултатът стана 5:4, той поясни, че всички са си взели голяма поука. „До 80-та минута водехме с 5:1 срещу най-добрия отбор в последните години, но се отпуснахме и рискувахме не само да не победим, но и да загубим. За пореден път се убедихме, че мачът се играе до последния съдийски сигнал. Трябва да бъдем по-разумни, защото в края на мача Лудогорец заигра много силно и ако имаше още няколко минути, можеше да изпуснем победата“.

А попитан кой според него е най-добрият аржентински футболист, той-категорично заяви: „Меси“.