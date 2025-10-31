НА ЖИВО
          Червеният кръст: Атаките срещу хуманитарни работници в Газа и Судан са недопустими

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Генералният директор на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), Пиер Краенбюл, осъди нарастващите нападения срещу хуманитарните работници, особено в Газа и Судан, където през последните дни загинаха петима доброволци от Червения полумесец.

          „Насилието срещу хуманитарните работници в Судан, Газа и други места се засилва, което ни тревожи много,“ заяви Краенбюл в интервю за АФП от Манама.

          Той подчерта, че атаките срещу служители на Червения кръст и Червения полумесец са неприемливи и нарушават международното хуманитарно право, което гарантира неутралитета и защитата на медицинския и хуманитарния персонал в зони на конфликт.

          МКЧК призова всички страни по конфликтите да осигурят безопасен достъп на спасителните екипи до засегнатите райони и да уважават техния хуманитарен мандат.

