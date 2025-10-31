НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Четирима българи ще лежат в затвора във Франция

          0
          17
          Снимка: Getty Images
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Четирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста през май 2024 г., на фона на подозрения за руска намеса.

          - Реклама -

          Парижкият наказателен съд, чието решение до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата, постанови присъда от две години за Георги Филипов и Кирил Милушев, представени като извършители, четири години за Николай Иванов и три години за Мирчо Ангелов, който е в бягство — последните двама се считат за „мозъците“ на операцията.

          Четиримата бяха осъдени също на доживотна забрана за влизане на територията на Франция след излежаване на присъдите.

          Това е първото по рода си дело във Франция, част от поредица сходни случаи, за които се подозира, че са били организирани от чужда държава с цел дестабилизация.

          В мотивите си съдиите подчертаха, че чуждата намеса е безспорна и е имала за цел „да подбужда общественото мнение, да експлоатира съществуващите разделения и да задълбочи фрагментацията на френското общество“.

          Вандалската акция бе извършена в период на силно напрежение във Франция заради войната между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, започнала през октомври 2023 г.

          Стената, върху която извършителите оставиха червени отпечатъци от ръце, съдържа имената на 3 900 души, отличени за това, че са спасили евреи по време на нацистката окупация на Франция през Втората световна война.

          Подобни червени отпечатъци бяха открити и на други места в центъра на Париж.

          Прокуратурата съобщи, че охранител е заловил двама души, докато поставяли шаблони върху мемориала. Разследващите ги идентифицирали чрез записи от охранителни камери и установили, че трима от тях на следващата сутрин са заминали с автобус за Белгия, а след това със самолет за България.

          Според Парижката прокуратура инцидентът с червените ръце, вероятно е „организиран от руските разузнавателни служби“ – един от девет подобни подозрителни случаи на чужда намеса.

          Сред другите инциденти са изрисувани звезди на Давид в района на Париж през октомври 2023 г., ковчези с надпис „Френски войници от Украйна“, оставени в подножието на Айфеловата кула през юни миналата година, както и глави на прасета, поставени пред джамии в Парижкия регион през септември тази година.

          Четирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста през май 2024 г., на фона на подозрения за руска намеса.

          - Реклама -

          Парижкият наказателен съд, чието решение до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата, постанови присъда от две години за Георги Филипов и Кирил Милушев, представени като извършители, четири години за Николай Иванов и три години за Мирчо Ангелов, който е в бягство — последните двама се считат за „мозъците“ на операцията.

          Четиримата бяха осъдени също на доживотна забрана за влизане на територията на Франция след излежаване на присъдите.

          Това е първото по рода си дело във Франция, част от поредица сходни случаи, за които се подозира, че са били организирани от чужда държава с цел дестабилизация.

          В мотивите си съдиите подчертаха, че чуждата намеса е безспорна и е имала за цел „да подбужда общественото мнение, да експлоатира съществуващите разделения и да задълбочи фрагментацията на френското общество“.

          Вандалската акция бе извършена в период на силно напрежение във Франция заради войната между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, започнала през октомври 2023 г.

          Стената, върху която извършителите оставиха червени отпечатъци от ръце, съдържа имената на 3 900 души, отличени за това, че са спасили евреи по време на нацистката окупация на Франция през Втората световна война.

          Подобни червени отпечатъци бяха открити и на други места в центъра на Париж.

          Прокуратурата съобщи, че охранител е заловил двама души, докато поставяли шаблони върху мемориала. Разследващите ги идентифицирали чрез записи от охранителни камери и установили, че трима от тях на следващата сутрин са заминали с автобус за Белгия, а след това със самолет за България.

          Според Парижката прокуратура инцидентът с червените ръце, вероятно е „организиран от руските разузнавателни служби“ – един от девет подобни подозрителни случаи на чужда намеса.

          Сред другите инциденти са изрисувани звезди на Давид в района на Париж през октомври 2023 г., ковчези с надпис „Френски войници от Украйна“, оставени в подножието на Айфеловата кула през юни миналата година, както и глави на прасета, поставени пред джамии в Парижкия регион през септември тази година.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Френският парламент отхвърли предложението за данък върху богатството

          Владимир Висоцки -
          Френската Долна камара отхвърли предложението на левицата за въвеждане на данък върху богатството, след като опозиционните партии заплашиха да свалят правителството, ако мярката не...
          Правосъдие

          БОЕЦ: Талева е образувала дело срещу Сарафов (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          Специалният прокурор Даниела Талева е започнала разследване срещу действащия главен прокурор Борислав Сарафов, съобщи лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев.
          Икономика

          Инфлацията в еврозоната се забави до 2,1% през октомври – близо до целта на ЕЦБ

          Георги Петров -
          Годишната инфлация в еврозоната се забави до 2,1% през октомври, спрямо 2,2% през септември, показват предварителните данни на Евростат. Така ценовият ръст се доближава...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions