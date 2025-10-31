Четирима българи ще лежат в затвора във Франция

Четирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста през май 2024 г., на фона на подозрения за руска намеса.

Парижкият наказателен съд, чието решение до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата, постанови присъда от две години за Георги Филипов и Кирил Милушев, представени като извършители, четири години за Николай Иванов и три години за Мирчо Ангелов, който е в бягство — последните двама се считат за „мозъците“ на операцията.

Четиримата бяха осъдени също на доживотна забрана за влизане на територията на Франция след излежаване на присъдите.

Това е първото по рода си дело във Франция, част от поредица сходни случаи, за които се подозира, че са били организирани от чужда държава с цел дестабилизация.

В мотивите си съдиите подчертаха, че чуждата намеса е безспорна и е имала за цел „да подбужда общественото мнение, да експлоатира съществуващите разделения и да задълбочи фрагментацията на френското общество“.

Вандалската акция бе извършена в период на силно напрежение във Франция заради войната между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, започнала през октомври 2023 г.

Стената, върху която извършителите оставиха червени отпечатъци от ръце, съдържа имената на 3 900 души, отличени за това, че са спасили евреи по време на нацистката окупация на Франция през Втората световна война.

Подобни червени отпечатъци бяха открити и на други места в центъра на Париж.

Прокуратурата съобщи, че охранител е заловил двама души, докато поставяли шаблони върху мемориала. Разследващите ги идентифицирали чрез записи от охранителни камери и установили, че трима от тях на следващата сутрин са заминали с автобус за Белгия, а след това със самолет за България.

Според Парижката прокуратура инцидентът с червените ръце, вероятно е „организиран от руските разузнавателни служби“ – един от девет подобни подозрителни случаи на чужда намеса.

Сред другите инциденти са изрисувани звезди на Давид в района на Париж през октомври 2023 г., ковчези с надпис „Френски войници от Украйна“, оставени в подножието на Айфеловата кула през юни миналата година, както и глави на прасета, поставени пред джамии в Парижкия регион през септември тази година.