ДБ: Няма бюджет, вие видели ли сте го? Правителството има проблем

Представители на „Демократична България“ (ДБ) остро разкритикуваха подготвяния държавен бюджет за 2026 година, определяйки го като „най-левия бюджет от повече от 20 години“.

„Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на минималния осигурителен доход, чуваме, че ще увеличат и данък дивидент. Това връща България назад и увеличава дефицита. Този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите“, заяви Мартин Димитров пред журналисти в Народното събрание.

Според него действията на правителството на „новото левичарско начало“ водят страната към сериозни бюджетни проблеми.

Димитров подчерта, че формацията му предлага поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, по примера на Естония, която постигнала значителен икономически ръст след подобна реформа.

„Докато беше нашият кабинет, дефицитът беше 2%. Догодина той трябва да бъде намаляващ – нещо, което те не могат да постигнат. Стига оправдания – покажете ни една ваша мярка за намаляване на разходите“, призова депутатът.

Божидар Божанов допълни, че в бюджета няма нито една реална реформа за ограничаване на публичните харчове.

„Предлагаме пакет десни мерки – таван на бонусите в публичния сектор, в регулаторите, администрацията и държавните предприятия, за да не си раздават колкото решат. Също така държавните служители трябва сами да си плащат осигуровките“, каза той.

В същия дух ген. Атанас Атанасов определи бюджета като „бюджет на чантаджиите и държавната администрация“, а Ивайло Мирчев го нарече доказателство за управленска безпомощност:

„Днес е 31 октомври – денят, в който най-късно трябва да бъде внесен бюджетът. Вие видяхте ли бюджет? Няма го. Очевидно правителството има проблем“, заяви Мирчев.

Божидар Божанов акцентира и върху необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС):