ДБ: Няма бюджет, вие видели ли сте го? Правителството има проблем

Представители на „Демократична България“ (ДБ) остро разкритикуваха подготвяния държавен бюджет за 2026 година, определяйки го като „най-левия бюджет от повече от 20 години“.
„Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на минималния осигурителен доход, чуваме, че ще увеличат и данък дивидент. Това връща България назад и увеличава дефицита. Този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите“, заяви Мартин Димитров пред журналисти в Народното събрание.
Според него действията на правителството на „новото левичарско начало“ водят страната към сериозни бюджетни проблеми.
Димитров подчерта, че формацията му предлага поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, по примера на Естония, която постигнала значителен икономически ръст след подобна реформа.
Божидар Божанов допълни, че в бюджета няма нито една реална реформа за ограничаване на публичните харчове.
В същия дух ген. Атанас Атанасов определи бюджета като „бюджет на чантаджиите и държавната администрация“, а Ивайло Мирчев го нарече доказателство за управленска безпомощност:
Божидар Божанов акцентира и върху необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС):
ДБ са също толкова жалки колкото БСП и ИТН.🤮
Помиярите е време да ръсят небивалици .