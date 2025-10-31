НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ДБ: Няма бюджет, вие видели ли сте го? Правителството има проблем

          2
          59
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Представители на „Демократична България“ (ДБ) остро разкритикуваха подготвяния държавен бюджет за 2026 година, определяйки го като „най-левия бюджет от повече от 20 години“.

          - Реклама -

          „Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на минималния осигурителен доход, чуваме, че ще увеличат и данък дивидент. Това връща България назад и увеличава дефицита. Този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите“, заяви Мартин Димитров пред журналисти в Народното събрание.

          Според него действията на правителството на „новото левичарско начало“ водят страната към сериозни бюджетни проблеми.

          Димитров подчерта, че формацията му предлага поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, по примера на Естония, която постигнала значителен икономически ръст след подобна реформа.

          Борисов постави червена линия за бюджета и обяви: Следваме посоката на „сглобката“ Борисов постави червена линия за бюджета и обяви: Следваме посоката на „сглобката“

          „Докато беше нашият кабинет, дефицитът беше 2%. Догодина той трябва да бъде намаляващ – нещо, което те не могат да постигнат. Стига оправдания – покажете ни една ваша мярка за намаляване на разходите“, призова депутатът.

          Божидар Божанов допълни, че в бюджета няма нито една реална реформа за ограничаване на публичните харчове.

          „Предлагаме пакет десни мерки – таван на бонусите в публичния сектор, в регулаторите, администрацията и държавните предприятия, за да не си раздават колкото решат. Също така държавните служители трябва сами да си плащат осигуровките“, каза той.

          В същия дух ген. Атанас Атанасов определи бюджета като „бюджет на чантаджиите и държавната администрация“, а Ивайло Мирчев го нарече доказателство за управленска безпомощност:

          „Днес е 31 октомври – денят, в който най-късно трябва да бъде внесен бюджетът. Вие видяхте ли бюджет? Няма го. Очевидно правителството има проблем“, заяви Мирчев.

          Извънредният председателски съвет: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие“ на разкритията му Извънредният председателски съвет: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие“ на разкритията му

          Божидар Божанов акцентира и върху необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС):

          „Изборът на нов ВСС е важен, за да бъде изваден Пеевски от съдебната система. Когато и да стане това, то трябва да стане без него“, категоричен бе той.

          Представители на „Демократична България“ (ДБ) остро разкритикуваха подготвяния държавен бюджет за 2026 година, определяйки го като „най-левия бюджет от повече от 20 години“.

          - Реклама -

          „Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на минималния осигурителен доход, чуваме, че ще увеличат и данък дивидент. Това връща България назад и увеличава дефицита. Този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите“, заяви Мартин Димитров пред журналисти в Народното събрание.

          Според него действията на правителството на „новото левичарско начало“ водят страната към сериозни бюджетни проблеми.

          Димитров подчерта, че формацията му предлага поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, по примера на Естония, която постигнала значителен икономически ръст след подобна реформа.

          Борисов постави червена линия за бюджета и обяви: Следваме посоката на „сглобката“ Борисов постави червена линия за бюджета и обяви: Следваме посоката на „сглобката“

          „Докато беше нашият кабинет, дефицитът беше 2%. Догодина той трябва да бъде намаляващ – нещо, което те не могат да постигнат. Стига оправдания – покажете ни една ваша мярка за намаляване на разходите“, призова депутатът.

          Божидар Божанов допълни, че в бюджета няма нито една реална реформа за ограничаване на публичните харчове.

          „Предлагаме пакет десни мерки – таван на бонусите в публичния сектор, в регулаторите, администрацията и държавните предприятия, за да не си раздават колкото решат. Също така държавните служители трябва сами да си плащат осигуровките“, каза той.

          В същия дух ген. Атанас Атанасов определи бюджета като „бюджет на чантаджиите и държавната администрация“, а Ивайло Мирчев го нарече доказателство за управленска безпомощност:

          „Днес е 31 октомври – денят, в който най-късно трябва да бъде внесен бюджетът. Вие видяхте ли бюджет? Няма го. Очевидно правителството има проблем“, заяви Мирчев.

          Извънредният председателски съвет: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие“ на разкритията му Извънредният председателски съвет: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие“ на разкритията му

          Божидар Божанов акцентира и върху необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС):

          „Изборът на нов ВСС е важен, за да бъде изваден Пеевски от съдебната система. Когато и да стане това, то трябва да стане без него“, категоричен бе той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          18 – годишен е задържан с фалшиви номера и без шофьорска книжка

          Дамяна Караджова -
          Служителите на Дирекция „Жандармерия“ продължават действията си по опазване на обществения ред и контрола на движението в малките и отдалечени населени места.
          Правосъдие

          Собственикът на „дома на ужасите“ в Ягода е пуснат под парична гаранция

          Десислава Димитрова -
          Районният съд в Казанлък измени мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.
          Social

          България отбеляза Международния ден на Черно море

          Дамяна Караджова -
          Днес отбелязваме Международния ден на Черно море – празник, посветен на опазването на едно от най-уязвимите морета в Европа.

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions