НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Делян Добрев: Предлагаме временна забрана за износ на горива

          0
          35
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев обяви в парламента, че партията му предлага временно ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво от България. Мярката ще бъде разгледана първо в Бюджетната комисия, а след това и в пленарната зала.

          „Нашето предложение е да ограничим износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка. Разполагаме с достатъчно количества гориво за много месеци напред, но целта ни е да предотвратим спекула с цените и злоупотреби с наличните количества“,

          заяви Добрев.
          - Реклама -
          Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно

          По думите му България има достатъчни запаси, включително и в държавния резерв, което гарантира сигурността на доставките.

          „Виждаме какво се случва в съседните държави – цените на горивата растат заради спекула с геополитическата ситуация. Затова предлагаме тази временна мярка, за да защитим икономическата стабилност у нас“,

          обясни Добрев.
          Станков: Ще покрием потреблението на горива за много месеци напред (ВИДЕО) Станков: Ще покрием потреблението на горива за много месеци напред (ВИДЕО)

          В предложението е предвидено директорът на Агенция „Митници“ да има право на изключения — при хуманитарни или технологични причини, например свързани с непрекъснатостта на производствения процес в предприятия като „Неохим“.

          Мярката идва на фона на новината, че руският петролен гигант „Лукойл“ ще продаде своите чуждестранни активи след наложените санкции от Съединените щати, което подтикна властите у нас да предприемат превантивни действия в сектора на горивата.

          Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев обяви в парламента, че партията му предлага временно ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво от България. Мярката ще бъде разгледана първо в Бюджетната комисия, а след това и в пленарната зала.

          „Нашето предложение е да ограничим износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка. Разполагаме с достатъчно количества гориво за много месеци напред, но целта ни е да предотвратим спекула с цените и злоупотреби с наличните количества“,

          заяви Добрев.
          - Реклама -
          Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно

          По думите му България има достатъчни запаси, включително и в държавния резерв, което гарантира сигурността на доставките.

          „Виждаме какво се случва в съседните държави – цените на горивата растат заради спекула с геополитическата ситуация. Затова предлагаме тази временна мярка, за да защитим икономическата стабилност у нас“,

          обясни Добрев.
          Станков: Ще покрием потреблението на горива за много месеци напред (ВИДЕО) Станков: Ще покрием потреблението на горива за много месеци напред (ВИДЕО)

          В предложението е предвидено директорът на Агенция „Митници“ да има право на изключения — при хуманитарни или технологични причини, например свързани с непрекъснатостта на производствения процес в предприятия като „Неохим“.

          Мярката идва на фона на новината, че руският петролен гигант „Лукойл“ ще продаде своите чуждестранни активи след наложените санкции от Съединените щати, което подтикна властите у нас да предприемат превантивни действия в сектора на горивата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          България отбеляза Международния ден на Черно море

          Дамяна Караджова -
          Днес отбелязваме Международния ден на Черно море – празник, посветен на опазването на едно от най-уязвимите морета в Европа.
          Общество

          338 000 семейства получават помощ за отопление тази зима

          Десислава Димитрова -
          Агенцията за социално подпомагане издаде заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на общо 337 945 души и семейства, което е с близо 13 000 повече спрямо предходната година.
          България

          Защитата на Коцев: Други са вземали подкупи от негово име

          Георги Петров -
          Адвокатите на кмета на Варна Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство и освобождаването му без мярка за неотклонение, заявявайки, че подкупите не са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions