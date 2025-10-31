Делян Добрев: Предлагаме временна забрана за износ на горива

Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев обяви в парламента, че партията му предлага временно ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво от България. Мярката ще бъде разгледана първо в Бюджетната комисия, а след това и в пленарната зала.

„Нашето предложение е да ограничим износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка. Разполагаме с достатъчно количества гориво за много месеци напред, но целта ни е да предотвратим спекула с цените и злоупотреби с наличните количества“, заяви Добрев. - Реклама -

По думите му България има достатъчни запаси, включително и в държавния резерв, което гарантира сигурността на доставките.

„Виждаме какво се случва в съседните държави – цените на горивата растат заради спекула с геополитическата ситуация. Затова предлагаме тази временна мярка, за да защитим икономическата стабилност у нас“, обясни Добрев.

В предложението е предвидено директорът на Агенция „Митници“ да има право на изключения — при хуманитарни или технологични причини, например свързани с непрекъснатостта на производствения процес в предприятия като „Неохим“.

Мярката идва на фона на новината, че руският петролен гигант „Лукойл“ ще продаде своите чуждестранни активи след наложените санкции от Съединените щати, което подтикна властите у нас да предприемат превантивни действия в сектора на горивата.