Днес е Хелоуин

Вечерта на 31 октомври традиционно ще изпълни улиците с деца в костюми, светещи тикви и зловещи усмивки. Превърнал се през годините от просто забавление в истински културен феномен, празникът на Вси светии успява да обедини различни поколения, макар и често да бъде сравняван и противопоставян на Деня на народните будители.

Макар Хелоуин да има келтски произход и да е най-разпространен в Съединените щати, в последните години все повече българи го възприемат като празник на въображението, креативността и доброто настроение.

Исторически традицията води началото си от келтския празник Самхайн — ден, в който според древните вярвания границата между света на живите и мъртвите се размива. Днес обаче Хелоуин е преди всичко празник на фантазията и изкуството на преобразяването, белязан от украси, костюми и лакомства.

Тази година вдъхновението за костюмите идва от киното и поп културата — сред най-търсените визии са героите от „Wednesday“, „Barbie“ и „Beetlejuice 2“.

Специалисти съветват родителите да придружават децата си при традиционното обикаляне за лакомства и да се уверят, че костюмите имат светлоотразителни елементи, за да бъде празникът не само весел, но и безопасен.

Същевременно в САЩ американският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха пред Белия дом десетки деца, дошли да отбележат Хелоуин. Те раздадоха бонбони на малчуганите, които се наредиха на дълги опашки, за да покажат костюмите си и да получат автографи.

Сред тях имаше и деца, избрали да се облекат именно като президента Тръмп, което предизвика усмивки и забавление сред присъстващите.

В демократически настроения Вашингтон празникът традиционно се свързва с политически теми. И тази година някои жители на столицата използваха Хелоуин, за да изразят своето недоволство от политиката на американския президент.

В един от кварталите дори се появи „гробище“, където всяка надгробна плоча символично представяше „смъртта“ на различна правителствена програма, като форма на протест срещу политиките на администрацията на Тръмп.