Днес е Хелоуин

Вечерта на 31 октомври традиционно ще изпълни улиците с деца в костюми, светещи тикви и зловещи усмивки. Превърнал се през годините от просто забавление в истински културен феномен, празникът на Вси светии успява да обедини различни поколения, макар и често да бъде сравняван и противопоставян на Деня на народните будители.
Макар Хелоуин да има келтски произход и да е най-разпространен в Съединените щати, в последните години все повече българи го възприемат като празник на въображението, креативността и доброто настроение.
Исторически традицията води началото си от келтския празник Самхайн — ден, в който според древните вярвания границата между света на живите и мъртвите се размива. Днес обаче Хелоуин е преди всичко празник на фантазията и изкуството на преобразяването, белязан от украси, костюми и лакомства.
Тази година вдъхновението за костюмите идва от киното и поп културата — сред най-търсените визии са героите от „Wednesday“, „Barbie“ и „Beetlejuice 2“.
Специалисти съветват родителите да придружават децата си при традиционното обикаляне за лакомства и да се уверят, че костюмите имат светлоотразителни елементи, за да бъде празникът не само весел, но и безопасен.
Същевременно в САЩ американският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха пред Белия дом десетки деца, дошли да отбележат Хелоуин. Те раздадоха бонбони на малчуганите, които се наредиха на дълги опашки, за да покажат костюмите си и да получат автографи.
Сред тях имаше и деца, избрали да се облекат именно като президента Тръмп, което предизвика усмивки и забавление сред присъстващите.
В демократически настроения Вашингтон празникът традиционно се свързва с политически теми. И тази година някои жители на столицата използваха Хелоуин, за да изразят своето недоволство от политиката на американския президент.
В един от кварталите дори се появи „гробище“, където всяка надгробна плоча символично представяше „смъртта“ на различна правителствена програма, като форма на протест срещу политиките на администрацията на Тръмп.
Честит празник!! Още помня трапезата отрупана с маршмелоу и пъмпкин пай.. крещящите деца по улицата „пакост или лакомство“ облечени в костюми на националните ни герои „Джак Изкормвача“ и „Кървавата Мери“ .. Чудесни времена
ХЕЛОУИН Е КЕЛТСКИ ПРАЗНИК НА СМЪРТА.САТАНИНСКИ ПРАЗНИК.НЯМА ГО ВЪВ БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР.
Днес е нищо за българите а утре е денят на будителите точка
И?Утре е денят на будителите..
Чрез празнуването на хелоуин си каните сатаната във къщи и през годината ще се случат много неприятни неща във вашият дом!
Богохулниците празнуват хелуин!