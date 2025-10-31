НА ЖИВО
          Доживотен затвор за 11 души заради пожара в турския ски курорт Карталкая

          Турски съд осъди 11 души, сред които собственикът на хотела, на доживотен затвор заради опустошителния пожар в луксозния ски курорт Карталкая, при който загинаха 78 души, включително около 30 деца, съобщава БГНЕС.

          Трагедията се разигра на 21 януари, когато пламъци обхванаха хотел „Гранд Картал“ в северната планинска област.
          Според разследващите, нормите за безопасност са били грубо нарушени, а пожарната аларма не е сработила в нощта на инцидента.

          Освен загиналите, 137 души са били ранени, а цели семейства са изгубили живота си в пожара.
          Близки на жертвите поставиха снимки на своите близки пред спортната зала в град Болу, където се проведоха съдебните заседания.

          „Ние имахме редовни проверки“, заяви в съда Халит Ергюл, собственикът на „Гранд Картал“, който отрече вина и обвини доставчика на газовото оборудване.
          „Не позволявах дори фойерверки пред хотела по време на сватби, защото не исках птиците да умират“, добави той.

          Сред осъдените са и управителят на хотела, както и членове на управителния съвет.
          Заместник-кметът на Болу и началникът на местната пожарна служба също получиха ефективни присъди.
          Общо 32 души бяха изправени пред съда, от които 20 се намираха в предварителен арест.

          Разследването показа, че част от газовото оборудване не е отговаряло на стандартите за безопасност, което е допринесло за бързото разпространение на огъня.

          Оцелели и роднини на загиналите дадоха емоционални свидетелства за нощта на трагедията, която започнала в ресторанта на хотела малко преди 3:30 ч. сутринта.

          „Ходя на гробището всеки ден. Нито един психолог не може да облекчи такава болка“, сподели Хилми Алтън, който е загубил съпругата си и 9-годишната си дъщеря.

