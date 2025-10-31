Доживотен затвор за 11 души заради пожара в турския ски курорт Карталкая

Турски съд осъди 11 души, сред които собственикът на хотела, на доживотен затвор заради опустошителния пожар в луксозния ски курорт Карталкая, при който загинаха 78 души, включително около 30 деца, съобщава БГНЕС.
Трагедията се разигра на 21 януари, когато пламъци обхванаха хотел „Гранд Картал“ в северната планинска област. Според разследващите, нормите за безопасност са били грубо нарушени, а пожарната аларма не е сработила в нощта на инцидента.
Освен загиналите, 137 души са били ранени, а цели семейства са изгубили живота си в пожара. Близки на жертвите поставиха снимки на своите близки пред спортната зала в град Болу, където се проведоха съдебните заседания.
Сред осъдените са и управителят на хотела, както и членове на управителния съвет. Заместник-кметът на Болу и началникът на местната пожарна служба също получиха ефективни присъди. Общо 32 души бяха изправени пред съда, от които 20 се намираха в предварителен арест.
Разследването показа, че част от газовото оборудване не е отговаряло на стандартите за безопасност, което е допринесло за бързото разпространение на огъня.
Оцелели и роднини на загиналите дадоха емоционални свидетелства за нощта на трагедията, която започнала в ресторанта на хотела малко преди 3:30 ч. сутринта.
