Двама загинали при тежки катастрофи в Родопите

Двама мъже загинаха при два отделни пътни инцидента в Родопите, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

Първата катастрофа е станала на пътя Асеновград – Смолян, в района на село Хвойна, когато мотоциклетист е изгубил контрол при маневра за изпреварване на прав участък. Вследствие на удара мотористът е загинал на място. От Областното пътно управление – Смолян уточниха, че движението в района временно се осъществява в едната пътна лента.

Вторият фатален инцидент е регистриран на пътя Неделино – Бял извор. Загинал е 59-годишен мъж от Кърджали, служител на фирмата за авточасти „Елиткар“, съобщи кметът на Неделино Боян Кехайов.

По думите му, мъжът е пътувал към Неделино, когато в района на местността Айвазови колиби е загубил контрол над автомобила си, ударил се е в ската и се е преобърнал по таван. Свидетели на катастрофата, сред които и кметът Кехайов, счупили стъклото и срязали предпазния колан, за да окажат първа помощ.

При пристигането на екип на Спешна помощ обаче е било установено, че водачът е починал. Според първоначалните данни на медиците, вероятната причина за инцидента е инфаркт по време на шофиране, посочи още Кехайов.

Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ – Кърджали.

Движението по път III-8652 Бял извор – Неделино временно се осъществява двупосочно в една лента, докато екипи на „Пътна полиция“ извършват следствени действия на мястото на инцидента.