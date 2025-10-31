НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Двама загинали при тежки катастрофи в Родопите

          0
          35
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Двама мъже загинаха при два отделни пътни инцидента в Родопите, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

          - Реклама -

          Първата катастрофа е станала на пътя Асеновград – Смолян, в района на село Хвойна, когато мотоциклетист е изгубил контрол при маневра за изпреварване на прав участък. Вследствие на удара мотористът е загинал на място. От Областното пътно управление – Смолян уточниха, че движението в района временно се осъществява в едната пътна лента.

          Вторият фатален инцидент е регистриран на пътя Неделино – Бял извор. Загинал е 59-годишен мъж от Кърджали, служител на фирмата за авточасти „Елиткар“, съобщи кметът на Неделино Боян Кехайов.

          По думите му, мъжът е пътувал към Неделино, когато в района на местността Айвазови колиби е загубил контрол над автомобила си, ударил се е в ската и се е преобърнал по таван. Свидетели на катастрофата, сред които и кметът Кехайов, счупили стъклото и срязали предпазния колан, за да окажат първа помощ.

          При пристигането на екип на Спешна помощ обаче е било установено, че водачът е починал. Според първоначалните данни на медиците, вероятната причина за инцидента е инфаркт по време на шофиране, посочи още Кехайов.

          Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ – Кърджали.

          Движението по път III-8652 Бял извор – Неделино временно се осъществява двупосочно в една лента, докато екипи на „Пътна полиция“ извършват следствени действия на мястото на инцидента.

          Двама мъже загинаха при два отделни пътни инцидента в Родопите, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

          - Реклама -

          Първата катастрофа е станала на пътя Асеновград – Смолян, в района на село Хвойна, когато мотоциклетист е изгубил контрол при маневра за изпреварване на прав участък. Вследствие на удара мотористът е загинал на място. От Областното пътно управление – Смолян уточниха, че движението в района временно се осъществява в едната пътна лента.

          Вторият фатален инцидент е регистриран на пътя Неделино – Бял извор. Загинал е 59-годишен мъж от Кърджали, служител на фирмата за авточасти „Елиткар“, съобщи кметът на Неделино Боян Кехайов.

          По думите му, мъжът е пътувал към Неделино, когато в района на местността Айвазови колиби е загубил контрол над автомобила си, ударил се е в ската и се е преобърнал по таван. Свидетели на катастрофата, сред които и кметът Кехайов, счупили стъклото и срязали предпазния колан, за да окажат първа помощ.

          При пристигането на екип на Спешна помощ обаче е било установено, че водачът е починал. Според първоначалните данни на медиците, вероятната причина за инцидента е инфаркт по време на шофиране, посочи още Кехайов.

          Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ – Кърджали.

          Движението по път III-8652 Бял извор – Неделино временно се осъществява двупосочно в една лента, докато екипи на „Пътна полиция“ извършват следствени действия на мястото на инцидента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          За Деня на народните будители Желязков ще бъде в Разлог

          Владимир Висоцки -
          Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог. Събитието ще се състои...
          Политика

          Радев ще посети Египет за откриването на Големия египетски музей

          Владимир Висоцки -
          На 1 ноември, събота, държавният глава Румен Радев ще присъства на официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза по покана на президента на...
          Инциденти

          Катастрофа край „Руски паметник“ блокира движението на трамвайните линии – обновена

          Владимир Висоцки -
          10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов“ до УМБАЛСМ „Пиргов“. Инцидентът от е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions