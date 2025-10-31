НА ЖИВО
          Европа

          ЕС призова Сърбия да защити свободата и мира

          Снимка: europa.rs
          Посланиците на държавите от Европейския съюз в Белград, включително и българският представител, призоваха за зачитане на основните права и свободи, сред които правото на мирен протест и свободата на медиите.

          „Зачитането на основните права и ценности, включително свободата на мирни събрания и свободата на медиите, са ключови ценности на ЕС, които всички трябва да защитават и подкрепят. Призоваваме всички да действат умерено, да успокоят напрежението и да избягват насилието,“ се казва в съвместна декларация, цитирана от изданието „Данас“.

          Изявлението е направено по повод годишнината от трагичното падане на козирката на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души.
          Декларацията е подписана от посолствата на всички държави-членки на ЕС с изключение на Унгария.

          „Тази трагедия ни разтърси всички и остави дълбока рана в сърцата на много хора в Сърбия и извън нея. Призоваваме всички да почетат достойно и мирно жертвите,“ заявяват дипломатите.

          В изявлението се подчертава, че Европейският съюз ще продължи да следи политическата ситуация в Сърбия, като изразява готовност да подкрепя страната по пътя ѝ към членство.

          „Нашата обща цел е да помогнем на Сърбия да напредне по пътя към ЕС чрез диалог, взаимно уважение и конкретен напредък в ключови реформи – особено в областите на върховенството на закона, изборната рамка и свободата на медиите,“ се посочва още в документа.

