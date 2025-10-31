ЕС призова Сърбия да защити свободата и мира

Посланиците на държавите от Европейския съюз в Белград, включително и българският представител, призоваха за зачитане на основните права и свободи, сред които правото на мирен протест и свободата на медиите.

„Зачитането на основните права и ценности, включително свободата на мирни събрания и свободата на медиите, са ключови ценности на ЕС, които всички трябва да защитават и подкрепят. Призоваваме всички да действат умерено, да успокоят напрежението и да избягват насилието,“ се казва в съвместна декларация, цитирана от изданието „Данас“.

Изявлението е направено по повод годишнината от трагичното падане на козирката на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души.

Декларацията е подписана от посолствата на всички държави-членки на ЕС с изключение на Унгария.

„Тази трагедия ни разтърси всички и остави дълбока рана в сърцата на много хора в Сърбия и извън нея. Призоваваме всички да почетат достойно и мирно жертвите,“ заявяват дипломатите.



В изявлението се подчертава, че Европейският съюз ще продължи да следи политическата ситуация в Сърбия, като изразява готовност да подкрепя страната по пътя ѝ към членство.