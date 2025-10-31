ЕС призова Сърбия да защити свободата и мира

Посланиците на държавите от Европейския съюз в Белград, включително и българският представител, призоваха за зачитане на основните права и свободи, сред които правото на мирен протест и свободата на медиите.
Изявлението е направено по повод годишнината от трагичното падане на козирката на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Декларацията е подписана от посолствата на всички държави-членки на ЕС с изключение на Унгария.
В изявлението се подчертава, че Европейският съюз ще продължи да следи политическата ситуация в Сърбия, като изразява готовност да подкрепя страната по пътя ѝ към членство.
Посланиците на държавите от Европейския съюз в Белград, включително и българският представител, призоваха за зачитане на основните права и свободи, сред които правото на мирен протест и свободата на медиите.
Изявлението е направено по повод годишнината от трагичното падане на козирката на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Декларацията е подписана от посолствата на всички държави-членки на ЕС с изключение на Унгария.
В изявлението се подчертава, че Европейският съюз ще продължи да следи политическата ситуация в Сърбия, като изразява готовност да подкрепя страната по пътя ѝ към членство.