      петък, 31.10.25
          ФБР предотврати терористичен атентат в щата Мичиган

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Директорът на ФБР Каш Пател каза, че бюрото е предотвратило „потенциален терористичен акт“, планиран в щата Мичиган по време на уикенда за Хелоуин, предаде АФП.

          „Тази сутрин ФБР осуети потенциален терористичен акт и арестува няколко лица в Мичиган, които според събраната информация са планирали насилствено нападение през уикенда на Хелоуин“, написа Пател в социалната мрежа X.

          „Благодарение на бързите действия и тясната координация с местните партньори, потенциален терористичен акт беше спрян, преди да се случи. Бдителността на служителите на ФБР предотврати това, което можеше да се превърне в трагедия, и благодарение на тяхната отдаденост Мичиган ще има спокоен и безопасен Хелоуин“, написа още директорът.

          Пател посочи, че повече подробности за планирания заговор ще бъдат оповестени по-късно.

          В публикация във Facebook, полицията в Дирборн – град западно от Детройт – потвърди, че ФБР е провело операция в района рано в петък сутринта (31 октомври).

          „Искаме да уверим нашите жители, че в момента няма заплаха за общността“, съобщи полицейското управление на Дирборн.

          Очевидци съобщиха, че агенти на ФБР са извършвали обиски в жилища в района на Дирборн.

