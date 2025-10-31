НА ЖИВО
          Френските служби: Русия стои зад вандализма на българи в Париж

          Снимка: БГНЕС
          Френските разузнавателни служби подозират, че оскверняването на мемориала на Холокоста в Париж през миналата година е било част от руска хибридна операция, насочена към дестабилизация на обществото. Това съобщава Радио Франс Интернасионал (RFI), цитирайки съдебни документи.

          Трима български граждани вече са изправени пред съда, а четвъртият — Мирчо Ангелов, сочен за предполагаем организатор, все още се укрива.

          „Двама от заподозрените са получавали инструкции на руски език от неизвестни лица чрез криптираното приложение Telegram“, се посочва в документи на френското вътрешно разузнаване, цитирани от Politico.

          Миналата година върху Стената на праведниците — мемориал, посветен на хората, помогнали на евреи по време на нацистката окупация — бяха изрисувани около 500 червени отпечатъка от ръце. Първоначално инцидентът бе свързан с конфликта между Израел и Хамас в Газа.

          Случаят се вписва в поредица от антисемитски и ислямофобски провокации във Франция през последните години — включително оставени глави на прасета пред джамии и звезди на Давид по сгради. Властите смятат, че целта е насаждане на напрежение между еврейската и мюсюлманската общност.

          Сред тримата обвиняеми е Николай Иванов, родом от Донбас, за когото има данни, че е участвал в руска паравоенна групировка. Другите двама — Георги Филипов и Кирил Милушев — са познати на Ангелов и твърдят, че са действали срещу заплащане.

          Милушев е заявил, че е бил нает само, за да заснеме операцията, докато Филипов — с неонацистки татуировки — е признал участието си и посочил, че го е направил от финансова нужда.

          Френските служби свързват инцидента с нарастваща активност на руските разузнавателни структури в Европа след началото на войната в Украйна.

          Миналия месец двама украинци бяха задържани в Румъния, а още един — в Полша, по подозрение, че са участвали в саботажен заговор, организиран от Москва.

