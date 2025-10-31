Френският парламент отхвърли предложението за данък върху богатството

Френската Долна камара отхвърли предложението на левицата за въвеждане на данък върху богатството, след като опозиционните партии заплашиха да свалят правителството, ако мярката не бъде включена в бюджета.

Франция е под натиск да приеме бюджетния закон до края на годината, за да овладее дефицита и растящия дълг, но процесът е блокиран от политическо напрежение, предаде АФП.

Левият блок – социалисти, комунисти, „зелени“ и „Непокорна Франция“ – предложи 2% данък върху богатство над 100 милиона евро, известен като „данък Зукман“. Мярката бе отхвърлена с 228 гласа „против“ срещу 172 „за“.

„Вашата непреклонност ви води по грешен път“, каза социалистът Борис Валод на премиера Себастиен Лекорню, който присъстваше на гласуването.

Министър-председателят изрази „дълбоко несъгласие“, заявявайки, че „чудодеен данък не съществува“.

Отхвърлена беше и по-умерената версия – т.нар. „Зукман-лайт“, предлагаща 3% данък върху активи над 10 милиона евро, с изключения за семейни и иновативни предприятия.