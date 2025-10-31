НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Френският парламент отхвърли предложението за данък върху богатството

          0
          0
          Снимка: centralbanking.com
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Френската Долна камара отхвърли предложението на левицата за въвеждане на данък върху богатството, след като опозиционните партии заплашиха да свалят правителството, ако мярката не бъде включена в бюджета.

          - Реклама -

          Франция е под натиск да приеме бюджетния закон до края на годината, за да овладее дефицита и растящия дълг, но процесът е блокиран от политическо напрежение, предаде АФП.

          Левият блок – социалисти, комунисти, „зелени“ и „Непокорна Франция“ – предложи 2% данък върху богатство над 100 милиона евро, известен като „данък Зукман“. Мярката бе отхвърлена с 228 гласа „против“ срещу 172 „за“.

          „Вашата непреклонност ви води по грешен път“, каза социалистът Борис Валод на премиера Себастиен Лекорню, който присъстваше на гласуването.

          Министър-председателят изрази „дълбоко несъгласие“, заявявайки, че „чудодеен данък не съществува“.

          Отхвърлена беше и по-умерената версия – т.нар. „Зукман-лайт“, предлагаща 3% данък върху активи над 10 милиона евро, с изключения за семейни и иновативни предприятия. 

          Френската Долна камара отхвърли предложението на левицата за въвеждане на данък върху богатството, след като опозиционните партии заплашиха да свалят правителството, ако мярката не бъде включена в бюджета.

          - Реклама -

          Франция е под натиск да приеме бюджетния закон до края на годината, за да овладее дефицита и растящия дълг, но процесът е блокиран от политическо напрежение, предаде АФП.

          Левият блок – социалисти, комунисти, „зелени“ и „Непокорна Франция“ – предложи 2% данък върху богатство над 100 милиона евро, известен като „данък Зукман“. Мярката бе отхвърлена с 228 гласа „против“ срещу 172 „за“.

          „Вашата непреклонност ви води по грешен път“, каза социалистът Борис Валод на премиера Себастиен Лекорню, който присъстваше на гласуването.

          Министър-председателят изрази „дълбоко несъгласие“, заявявайки, че „чудодеен данък не съществува“.

          Отхвърлена беше и по-умерената версия – т.нар. „Зукман-лайт“, предлагаща 3% данък върху активи над 10 милиона евро, с изключения за семейни и иновативни предприятия. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Четирима българи ще лежат в затвора във Франция

          Владимир Висоцки -
          Четирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували...
          Икономика

          Инфлацията в еврозоната се забави до 2,1% през октомври – близо до целта на ЕЦБ

          Георги Петров -
          Годишната инфлация в еврозоната се забави до 2,1% през октомври, спрямо 2,2% през септември, показват предварителните данни на Евростат. Така ценовият ръст се доближава...
          Общество

          Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтика

          Георги Петров -
          Полските въоръжени сили съобщиха, че техни изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море — третият подобен случай в рамките на една седмица. Според...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions