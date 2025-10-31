Футболният съюз глоби Светослав Вуцов с 350 лева

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след разгледаните инциденти на двубоя между Черно море и Левски от 12-ия кръг, както и след срещите от 1/16-финалите за Купата на България.

- Реклама -

Вратарят на Левски Светослав Вуцов ще трябва да заплати 350 лв за провокативното си поведение спрямо феновете на варненци на „Тича“. Той си позволи да им се поклони на няколко пъти, което можеше да доведе до по-сериозно напрежение.

Най-сериозни глоби след Купата получиха Дунав Русе и Славия. „Драконите“ бяха одрусани с 3900 лв след драматичното отпадане от Локомотив Пд, а Славия ще трябва да плати 5800 след визитата на Спартак Пд.

Всички решения на Дисципа:

„БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Дисциплинарна комисия

Решения – 31.10.2025 г.

Отложени за разглеждане инциденти от 12 кръг ППФЛ/efbet Лига/

ПФК „Черно море“ – ПФК „Левски“

След сезиране от КЕФ и запознаване с поисканите допълнителните доклади на длъжностните лица, комисията констатира съществени разминавания между докладите, допълнителните доклади и видео запис и взе следните решения:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Черно море“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Черно море“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Черно море“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

По сезиране на Комисия „Етика и феърплей“ за некоректно и провокативно поведение към публиката на ПФК „Черно море“ Варна в извън игрово време, на основание чл. 19, ал.2, б. В, колонка 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Светослав Вуцов – състезател на ПФК „Левски“ гр. София с глоба в размер на 350 лева.

Sesame Купа на България – 1/16 финали

С предупреждения – 40 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП лв.

Лукас Риан Диас Сантос ПФК „Локомотив“ Пловдив 1 300

Валентин Ивайлов Доцев ФК „Хебър“ Пазарджик 1 125

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Бдин“ гр. Видин с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Ямбол“ гр. Ямбол с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Дунав“ гр. Русе с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Дунав“ гр. Русе с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За възпламеняване на фойерверки в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Дунав“ гр. Русе с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Дунав“ гр. Русе с имуществена санкция в размер на 750 лева.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ФК „Дунав“, на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Дунав“ гр. Русе с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 75 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1250 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 375 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Черноморец“ гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК „Янтра“ гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК „Янтра“ гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 750 лева.“.