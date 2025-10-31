НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Ганев: Изправени сме пред евентуална липса на горива

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Изправени сме пред много сериозна ситуация – криза с горивата или дори евентуална липса на горива. Всичко се случва в последния момент и спешно, което поражда много въпроси“, заяви депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев на брифинг в парламента.

          Повод за изказването му стана решението на бюджетната комисия да предложи забрана за износ на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка.

          „Трябваше да се прекрати заседанието на Народното събрание и да се изслушат ресорните министри и шефовете на службите, за да разберем какво налага тази спешна забрана. Това беше отказано“, посочи Ганев.

          Според него управляващите действат прибързано и непрозрачно, без да предоставят данни за състоянието на пазара.

          „Те искат да приемат забраната максимално бързо и я вкараха като извънредна точка. Защо се стига дотук? Последните три правителства имаха въжделения да заграбят ‘Лукойл’. Германия веднага поиска дерогация, за да не изпадне в нашата ситуация. Нашето правителство не поиска изключение за ‘Лукойл’ и не взема никакви мерки“, подчерта депутатът.

          Ганев предупреди, че България вече има сериозен проблем със запасите и доставките на горива, но властите отказват да покажат анализите.

          „Ако до 20 ноември не се стигне до смяна на собствеността на ‘Лукойл’, рафинерията ще спре работа. Ако има нарушения в държавния резерв, те трябва незабавно да бъдат обявени публично. В противен случай рискуваме да останем без горива, а и няма откъде да внесем“, заяви Цончо Ганев.

