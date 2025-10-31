Ганев: Изправени сме пред евентуална липса на горива

„Изправени сме пред много сериозна ситуация – криза с горивата или дори евентуална липса на горива. Всичко се случва в последния момент и спешно, което поражда много въпроси“, заяви депутатът от „Възраждане“Цончо Ганев на брифинг в парламента.
Повод за изказването му стана решението на бюджетната комисия да предложи забрана за износ на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка.
Според него управляващите действат прибързано и непрозрачно, без да предоставят данни за състоянието на пазара.
Ганев предупреди, че България вече има сериозен проблем със запасите и доставките на горива, но властите отказват да покажат анализите.
