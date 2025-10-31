Хулио Веласкес: Все едно ми е за материала на Marca за мен

Треньорът на Левски Хулио Веласкес се изказа ласкаво за следващия съперник на „сините“ Арда и призова играчите си да бъдат внимателни. Двубоят в Кърджали е в неделя, 2 ноември от 15:15 часа.

- Реклама -

„Очаква ни мач срещу противник, който се е подготвил да ни затрудни. Както добре казахте, те са изградени от играчи, които са опитни и познават българската действителност. Ние влизаме както обикновено го правим в мачовете – с уважение към противника, но и с желанието да направим добър мач и да го спечелим“, започна изказването си Веласкес и добави:

„Истината е, че преди 3 минути разбрах за материала на Marca за мен. Абсолютно все едно ми е. Аз съм в треньорската професия от много време. Интересува ме само мачът с Арда. Всичко останало ми звучи като анекдот. Това, което ме учи футболът, е че трябва да останеш в настоящето, най-много може да погледнеш към утрешния ден. Трябва да останем скромни, здраво стъпили на земята. И работа, работа, работа“.

„Отборът тренира много добре, много уверено. Добра е атмосферата в отбора. Навсякъде се случва така, когато има добри резултати. Играчите, които взеха участие срещу Хебър, са в процес на възстановяване. Останалите играчи са в перфектна кондиция, включително и Бала, който се възстановява много добре. Не е на 100 процента към днешна дата, но сме много доволни по начина, по който се възстановява през тази седмица. Утре ще преценим дали ще попадне в групата за мача“, каза още испанският специалист.

„Не съществува отбор в света – Ман Сити, Реал Мадрид или Барселона, без значение, който от юли до май да е в перфектна форма и да спечели всички мачове. Не е нужно да си голям специалист, за да го знаеш. Но няма да губя време да го мисля какво би се случило в такъв момент. С позитивно мислене, с последователност в действията и независимо дали бием или губим, да правим реален анализ на това, което се е случило. Да се опитаме да поставим точната диагноза – защо сме спечелили или не сме успели, защото невинаги, когато печелиш дадена среща, означава, че си направил всичко прекрасно, както и когато си загубил, всичко е било лошо. Винаги трябва да търсиш къде да подобриш нещо“.

„Сега ни предстои мач с Арда, не можеш да обръщаш внимание на другите отбори, на това, което може би ще се случи, това те води в грешната посока. Нашият път е добре очертан – ден за ден, седмица за седмица, фокусиран не върху другите, а върху това, което правим ние. Арда загубиха един важен играч, който можеше да дава разликата в техния тим. Профилът на играчите определя начина на игра. Треньорът е един и същ, който заслужава цялото уважение. Те са отбор, който иска да държи инициативата. Както стана и при отговора на предния въпрос, те имат опитни играчи в състава. Например, един Ивелин Попов, ако му дадеш време и пространство, може от нищото да ти създаде проблеми. С малко действия, в които участва, може да направи големи проблеми. Те са отбор, който още от миналото първенство заслужи уважението ми. Започвам от треньора, защото изглеждат отбор, който се опитва да гради играта, а не да я руши. Оттук-насетне сме наясно, че ако направим мач по начина, по който ни се иска, усвоявайки правилно пространствата, можем да спечелим“, завърши наставникът на лидера в Първа лига.