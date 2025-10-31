Хуманитарна катастрофа и клане: Стотици избити и десетки хиляди избягали от град в Судан

Десетки хиляди жители са напуснали Фашир в резултат на ожесточените сражения. Някои от тях са били принудени да вървят три или четири дни пеша до град Тавила, за да се спасят.
Сред свидетелствата, събрани от ООН, има разкази за групови изнасилвания и насилие срещу разселени хора.
„Според хуманитарни служители, най-малко 25 жени са били изнасилени, когато бойци от СБП са нахлули в приют за разселени лица близо до университет. Свидетели съобщават, че бойците са избирали жени и момичета, изнасилвали са ги под дулото на оръжие и са принудили останалите – около 100 семейства – да напуснат мястото под заплаха и стрелба“, каза Маганго.
Взаимни обвинения
СБП отрекоха обвиненията в престъпления и отправиха контраобвинения срещу редовната суданска армия, обвинявайки я в нарушения на човешките права.
Контекст
Войната в Судан избухна на 15 април 2023 г. между редовната армия и Силите за бърза подкрепа, борещи се за контрол над страната.
ООН определи конфликта като
„най-тежката хуманитарна криза в света“, като повече от 10 милиона души са били принудени да напуснат домовете си, а над 25 милиона имат нужда от спешна хуманитарна помощ.
Е нали не е в усрайна, кво ни интересува… 🤦🏻♂️
Няма по-голяма от човешката жестокост!Време е да изчезне нашата „цивилизация“.