НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Хуманитарна катастрофа и клане: Стотици избити и десетки хиляди избягали от град в Судан

          2
          304
          Снимка: Handout via Reuters
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Десетки хиляди жители са напуснали Фашир в резултат на ожесточените сражения. Някои от тях са били принудени да вървят три или четири дни пеша до град Тавила, за да се спасят.

          - Реклама -

          Сред свидетелствата, събрани от ООН, има разкази за групови изнасилвания и насилие срещу разселени хора.

          „Според хуманитарни служители, най-малко 25 жени са били изнасилени, когато бойци от СБП са нахлули в приют за разселени лица близо до университет. Свидетели съобщават, че бойците са избирали жени и момичета, изнасилвали са ги под дулото на оръжие и са принудили останалите – около 100 семейства – да напуснат мястото под заплаха и стрелба“, каза Маганго.

          Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан

          Взаимни обвинения

          СБП отрекоха обвиненията в престъпления и отправиха контраобвинения срещу редовната суданска армия, обвинявайки я в нарушения на човешките права.

          Контекст

          Войната в Судан избухна на 15 април 2023 г. между редовната армия и Силите за бърза подкрепа, борещи се за контрол над страната.

          ООН определи конфликта като

          „най-тежката хуманитарна криза в света“, като повече от 10 милиона души са били принудени да напуснат домовете си, а над 25 милиона имат нужда от спешна хуманитарна помощ.

          Десетки хиляди жители са напуснали Фашир в резултат на ожесточените сражения. Някои от тях са били принудени да вървят три или четири дни пеша до град Тавила, за да се спасят.

          - Реклама -

          Сред свидетелствата, събрани от ООН, има разкази за групови изнасилвания и насилие срещу разселени хора.

          „Според хуманитарни служители, най-малко 25 жени са били изнасилени, когато бойци от СБП са нахлули в приют за разселени лица близо до университет. Свидетели съобщават, че бойците са избирали жени и момичета, изнасилвали са ги под дулото на оръжие и са принудили останалите – около 100 семейства – да напуснат мястото под заплаха и стрелба“, каза Маганго.

          Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан

          Взаимни обвинения

          СБП отрекоха обвиненията в престъпления и отправиха контраобвинения срещу редовната суданска армия, обвинявайки я в нарушения на човешките права.

          Контекст

          Войната в Судан избухна на 15 април 2023 г. между редовната армия и Силите за бърза подкрепа, борещи се за контрол над страната.

          ООН определи конфликта като

          „най-тежката хуманитарна криза в света“, като повече от 10 милиона души са били принудени да напуснат домовете си, а над 25 милиона имат нужда от спешна хуманитарна помощ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руското МО: Украинският отговор на предложението на Путин е признание за катастрофата им

          Никола Павлов -
          Опитите на украинските власти да забранят достъпа на журналисти до районите, където украинските войски са блокирани, представляват признание за катастрофалното положение на ВСУ, заяви...
          Война

          Военният прокурор на Израел подаде оставка след скандално видео

          Георги Петров -
          Главният военен прокурор на Израел, генерал-майор Ифат Томър-Йерушалми, подаде оставка на фона на разследване за изтекло видео, показващо жестоко малтретиране на палестински задържан от...
          Война

          Израел: Върнаха ни тялото на убит български заложник

          Никола Павлов -
          Израелските власти потвърдиха, че са идентифицирали останките на Амирам Купер и Сахар Барух, чиито тела бяха върнати по-рано през деня от Хамас, съобщи кабинетът...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions