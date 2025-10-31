Хуманитарна катастрофа и клане: Стотици избити и десетки хиляди избягали от град в Судан

Десетки хиляди жители са напуснали Фашир в резултат на ожесточените сражения. Някои от тях са били принудени да вървят три или четири дни пеша до град Тавила, за да се спасят.

- Реклама -

Сред свидетелствата, събрани от ООН, има разкази за групови изнасилвания и насилие срещу разселени хора.

„Според хуманитарни служители, най-малко 25 жени са били изнасилени, когато бойци от СБП са нахлули в приют за разселени лица близо до университет. Свидетели съобщават, че бойците са избирали жени и момичета, изнасилвали са ги под дулото на оръжие и са принудили останалите – около 100 семейства – да напуснат мястото под заплаха и стрелба“, каза Маганго.

Взаимни обвинения

СБП отрекоха обвиненията в престъпления и отправиха контраобвинения срещу редовната суданска армия, обвинявайки я в нарушения на човешките права.

Контекст

Войната в Судан избухна на 15 април 2023 г. между редовната армия и Силите за бърза подкрепа, борещи се за контрол над страната.

ООН определи конфликта като

„най-тежката хуманитарна криза в света“, като повече от 10 милиона души са били принудени да напуснат домовете си, а над 25 милиона имат нужда от спешна хуманитарна помощ.