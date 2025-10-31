НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Илиян Филипов: Утре е денят, в който всеки един от вас, момчета, трябва да излезе и да покаже защо носи емблемата на Ботев Пловдив!

          Дербито между "смърфовете" и "канарчетата" ще се играе в събота от 14:45 часа на стадиона в парк "Лаута"

          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Илиян Филипов излезе с надъхващ феновете на Ботев Пд пост преди утрешното дерби с Локомотив. Срещата на „Лаута“ стартира в 14:45 часа.

          „ВРЕМЕ Е ЗА БИТКА!
          Жълто-черни, утре не е просто мач — това е битката на Пловдив.
          Това е денят, в който всеки един от вас, момчета, трябва да излезе и да покаже защо носи емблемата на Ботев Пловдив!
          Играй с душа, сърце и характер. За хората по трибуните, за града, за историята и за всички, които вярват, дори когато е най-трудно.
          Никой не помни кой е играл „добре“, помнят се само воините, които са се били до последно!
          Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко.
          Пловдив ще бъде жълто-черен, ако ние го направим такъв.
          За емблемата! За честта! За Ботев!
          Не забравяйте нашия девиз:
          Красота. Вяра. Борба.“, написа финансовият благодетел на „канарчетата“. 

