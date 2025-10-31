Илиян Филипов: Утре е денят, в който всеки един от вас, момчета, трябва да излезе и да покаже защо носи емблемата на Ботев Пловдив!

Илиян Филипов излезе с надъхващ феновете на Ботев Пд пост преди утрешното дерби с Локомотив. Срещата на „Лаута“ стартира в 14:45 часа.
„ВРЕМЕ Е ЗА БИТКА!
Жълто-черни, утре не е просто мач — това е битката на Пловдив.
Това е денят, в който всеки един от вас, момчета, трябва да излезе и да покаже защо носи емблемата на Ботев Пловдив!
Играй с душа, сърце и характер. За хората по трибуните, за града, за историята и за всички, които вярват, дори когато е най-трудно.
Никой не помни кой е играл „добре“, помнят се само воините, които са се били до последно!
Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко.
Пловдив ще бъде жълто-черен, ако ние го направим такъв.
За емблемата! За честта! За Ботев!
Не забравяйте нашия девиз:
Красота. Вяра. Борба.“, написа финансовият благодетел на „канарчетата“.
