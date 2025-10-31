Инфлацията в еврозоната се забави до 2,1% през октомври – близо до целта на ЕЦБ

Годишната инфлация в еврозоната се забави до 2,1% през октомври, спрямо 2,2% през септември, показват предварителните данни на Евростат. Така ценовият ръст се доближава до целта на Европейската централна банка от 2%, съобщава Евронюз.

Според анализатори това потвърждава, че следпандемичната вълна от високи цени постепенно отслабва, въпреки че услугите и глобалната несигурност продължават да оказват натиск върху инфлацията.

- Реклама -

Месечното поскъпване е било 0,2%, малко над отчетените 0,1% през септември.

Т.нар. базова инфлация – без храни и енергия – е останала стабилна на 2,4%, което подсказва, че вътрешният ценови натиск все още е устойчив.

Инфлацията в сектора на услугите е нараснала до 3,4%, спрямо 3,2% предходния месец, и остава основен двигател на общия индекс.

В същото време:

Цените на храните, алкохола и тютюна са се забавили до 2,5% ,

са се забавили до , При неенергийните промишлени стоки ръстът е спаднал до 0,6% ,

ръстът е спаднал до , А енергийните цени са отчели спад от 1%, задълбочавайки негативната тенденция от септември.

ЕЦБ очаква инфлацията да се стабилизира около целевото ниво през 2025 г., но предупреждава, че високите разходи в услугите и геополитическите рискове могат да забавят този процес.