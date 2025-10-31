Историческа среща: Премиерката на Япония и президентът на Китай разговаряха в Южна Корея

Японският премиер Санае Такаичи и китайският президент Си Цзинпин проведоха първата си среща днес в кулоарите на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК) в Южна Корея, съобщи Ройтерс.

„Япония и Китай споделят отговорност за мира и благоденствието в региона“, заяви Такаичи в началото на разговора, подчертавайки, че въпреки съществуващите различия, двете страни трябва да намалят напрежението и да засилят диалога и сътрудничеството.

От своя страна Си Цзинпин изрази готовност да поддържа пряк контакт с японския премиер, за да развиват двустранните отношения „по правилния начин“, според информация на китайските държавни медии.

„Препотвърдихме принципа за стратегически и взаимноизгодни отношения между Япония и Китай“, заяви Такаичи след срещата. „Предадох моите опасения, но също така подчертах сферите, в които можем да си сътрудничим. Надявам се тази среща да бъде отправна точка за нов етап в отношенията между двете страни“, добави тя.

Премиерът посочи, че е говорила откровено със Си за редица спорни теми, включително въведените от Пекин ограничения за износ на редки полезни изкопаеми, дейността на Китай в Източнокитайско море, безопасността на японските граждани, ситуацията в Тайванския проток, както и човешките права в Синцзян и Хонконг.

Ройтерс отбелязва, че въпросите, повдигнати от Такаичи, са сходни с тези, засягани и от нейния предшественик Шигеру Ишиба.

Такаичи, която миналата седмица стана първата жена премиер на Япония, е известна като твърдолинейна консерваторка, което породи опасения за евентуално влошаване на отношенията с Китай.

Тя вече ускори най-мащабното укрепване на японската отбрана от Втората световна война насам, целящо да възпрепятства Пекин в преследването на териториалните му амбиции в Източна Азия.

Преди да оглави правителството, Такаичи беше редовен посетител на светилището Ясукуни – място, което Китай възприема като символ на японския милитаризъм.

Тя също е заявявала, че Япония може да формира „съюз за сигурност“ с Тайван, като е посочвала, че евентуален конфликт около острова би представлявал „извънредна ситуация за Япония и САЩ“.

От своя страна Китай призова Такаичи да работи за подобряване на отношенията между Пекин и Токио, подчертавайки, че дългогодишният съюз между Япония и САЩ се възприема в Пекин като предизвикателство за регионалните интереси на Китай.