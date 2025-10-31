Ивелин Михайлов: Мария Илиева ще подаде оставка, когато…

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов определи случващото се в Народното събрание като „пародия на държава и институции“.

„Говорим за пародия на Народно събрание, на държава, на законодателна и съдебна система. Всеки документ трябва да удостовери, че човекът е припознал написаното. Подписът има значение само ако някой е излъгал в твоите желания“, заяви Михайлов пред медиите в кулоарите на парламента. - Реклама -

Лидерът на „Величие“ твърди, че е бил заплашван с арести и скандали, ако не се включи във властта:

„Преди два дни в мол с мен се свързаха хора, които ми казаха: ‘Или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести’“, съобщи Михайлов.

Той категорично отхвърли възможността за оставки от страна на партията:

„Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното Народно събрание, тогава ще подаде оставка Мария Илиева“, заяви Михайлов.

По думите му „Величие“ е подложена на системна атака, въпреки че е най-малката парламентарна група: