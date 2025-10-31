НА ЖИВО
          Ивелин Михайлов: Мария Илиева ще подаде оставка, когато…

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов определи случващото се в Народното събрание като „пародия на държава и институции“.

          „Говорим за пародия на Народно събрание, на държава, на законодателна и съдебна система. Всеки документ трябва да удостовери, че човекът е припознал написаното. Подписът има значение само ако някой е излъгал в твоите желания“, заяви Михайлов пред медиите в кулоарите на парламента.

          Лидерът на „Величие“ твърди, че е бил заплашван с арести и скандали, ако не се включи във властта:

          „Преди два дни в мол с мен се свързаха хора, които ми казаха: ‘Или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести’“, съобщи Михайлов.

          Извънредният председателски съвет: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие" на разкритията му

          Той категорично отхвърли възможността за оставки от страна на партията:

          „Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното Народно събрание, тогава ще подаде оставка Мария Илиева“, заяви Михайлов.

          По думите му „Величие“ е подложена на системна атака, въпреки че е най-малката парламентарна група:

          „За трети път, откакто сме влезли в парламента, има ужасяваща атака срещу най-малката партия, която нищо не решава тук. Целият народ вижда престъпленията, които се извършват ежедневно, но службите и парламентарните групи се насочват към една партия, която просто разкрива нередности. Това е показателно накъде се е насочила държавата“, подчерта Михайлов.

          22 КОМЕНТАРА

          1. Алооо МЕЧ нали щяхте да борите БОКО И ШИШИ и да ги свалете от властта, а изглежда, че всичко е било ПРАХ В ОЧИТЕ НА МАТ’РИАЛЪТ, прав ли съм или да?
            Вие сте само едни лаладжии същите като копейките дрън-дрън та пляс и нищо конкретно за народа не сте свършили, а се занимавате дреболии…

          5. Самонастанилите се продажни партии да се махат от парламента,който е нелегитимен!Опозицията е страхлива маса от двуличници,които бранят властта,за да не си изтърват заплатите и другите бонуси!Народното събрание е гнездо на алчни и фалшиви лумпени!България е заложница на мераците им!Държавата е пред разпад!Няма такава пародия на опозиция,даже и в най колонизираната страна,българите „избихме рибата“с нашата продажност и анти държавност!Позор!!!?!

          7. До като не се съюзите трите партии само ще лает без нищо не правите. Или така ви отърва да стоите в парламента да си взимате заплатите.

            • Снежана Гоцева защо да се обединяват с боклуци?🤦‍♀️Не мислите ли, че трябва да има поне едни истински и честни политици. Те и без това всички са се обединили, но срещу Величие.

            • Снежана Гоцева Вие явно изобщо не следите глупостите които вършат Израждане и тия на Руди Глиста

              • Йорданка Савова Благодаря, ще го наричам,, сложен интелект“Фараончо, остана неразбран! Всички фараони отиват в небитието!

              • Живка Стефанова Дедо ти беще Фараон ,ама ти си по зле от него .И все пак като се има предвид че си раждана веднага след аварията в Чернобил при тая радиация ,не трябва да ти се присмиваме,ти не си виновена

              • Йорданка Савова Факта че задаваш този въпрос говори, че ти липсва капацитет , липсват ти знания по психология и разбиране на политики . Не питай Живка , а започвай да четеш дебелите книги!

            • Живка Стефанова по интелект на вас ви харесват сегашните тъпи тъпи та подгънати управници но Костадинов Михайлов Василев еродирани грамотни млади хора ги плюете тогава извода е Прост народ слаба държава

            • Живка Стефанова А какво чудо е вашият интелект ? Евроатлантически , еврогейски , фашистки ,или някакъв друг? Дайте обяснение , за да имаме база за сравнение !

          10. И Руди (меча) се отказа да бори Боко и Шиши.. затяга се въжето, всички искат да изядат величие 😅😅😅

