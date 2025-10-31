Ивелин Михайлов: Мария Илиева ще подаде оставка, когато…

Лидерът на партия
„Величие“ Ивелин Михайлов определи случващото се в Народното събрание като „пародия на държава и институции“.
„Говорим за пародия на Народно събрание, на държава, на законодателна и съдебна система. Всеки документ трябва да удостовери, че човекът е припознал написаното. Подписът има значение само ако някой е излъгал в твоите желания", заяви Михайлов пред медиите в кулоарите на парламента.
Лидерът на „Величие“ твърди, че
е бил заплашван с арести и скандали, ако не се включи във властта:
„Преди два дни в мол с мен се свързаха хора, които ми казаха: ‘Или ставате част от управлението и заменяте ИТН, или ще има скандали, арести’“, съобщи Михайлов.
Той категорично отхвърли възможността за оставки от страна на партията:
„Никой няма да подава оставка. След като подаде оставка цялото правителство и незаконно избраното Народно събрание, тогава ще подаде оставка Мария Илиева“, заяви Михайлов.
По думите му
„Величие“ е подложена на системна атака, въпреки че е най-малката парламентарна група:
„За трети път, откакто сме влезли в парламента, има ужасяваща атака срещу най-малката партия, която нищо не решава тук. Целият народ вижда престъпленията, които се извършват ежедневно, но службите и парламентарните групи се насочват към една партия, която просто разкрива нередности. Това е показателно накъде се е насочила държавата“, подчерта Михайлов.
Алооо МЕЧ нали щяхте да борите БОКО И ШИШИ и да ги свалете от властта, а изглежда, че всичко е било ПРАХ В ОЧИТЕ НА МАТ’РИАЛЪТ, прав ли съм или да?
Вие сте само едни лаладжии същите като копейките дрън-дрън та пляс и нищо конкретно за народа не сте свършили, а се занимавате дреболии…
С вас сме Величие!Лудия Радостин се осветли!
Пълна подкрепа за Величие!
Този малоумник лъжлив и крадлив пак ли го давате
Самонастанилите се продажни партии да се махат от парламента,който е нелегитимен!Опозицията е страхлива маса от двуличници,които бранят властта,за да не си изтърват заплатите и другите бонуси!Народното събрание е гнездо на алчни и фалшиви лумпени!България е заложница на мераците им!Държавата е пред разпад!Няма такава пародия на опозиция,даже и в най колонизираната страна,българите „избихме рибата“с нашата продажност и анти държавност!Позор!!!?!
То само се изяде
До като не се съюзите трите партии само ще лает без нищо не правите. Или така ви отърва да стоите в парламента да си взимате заплатите.
Снежана Гоцева защо да се обединяват с боклуци?🤦♀️Не мислите ли, че трябва да има поне едни истински и честни политици. Те и без това всички са се обединили, но срещу Величие.
Снежана Гоцева Вие явно изобщо не следите глупостите които вършат Израждане и тия на Руди Глиста
Пирамиди – фараони 😆😆😆
Това чудо на елементарния интелект пак ИЗПЪЛЗЯ!
Живка Стефанова Обясни какво представлява сложния интелект???
Йорданка Савова Благодаря, ще го наричам,, сложен интелект“Фараончо, остана неразбран! Всички фараони отиват в небитието!
Йорданка Савова антипода на елементарната частица вазелин. Сега по- ясно ли е?
Живка Стефанова Дедо ти беще Фараон ,ама ти си по зле от него .И все пак като се има предвид че си раждана веднага след аварията в Чернобил при тая радиация ,не трябва да ти се присмиваме,ти не си виновена
Svilen Svilenov браво но не и е виновен Чернобил
Svilen Svilenov , за такива като теб моята мъдра баба казваше, – Учено пък просто!
Йорданка Савова Факта че задаваш този въпрос говори, че ти липсва капацитет , липсват ти знания по психология и разбиране на политики . Не питай Живка , а започвай да четеш дебелите книги!
Живка Стефанова по интелект на вас ви харесват сегашните тъпи тъпи та подгънати управници но Костадинов Михайлов Василев еродирани грамотни млади хора ги плюете тогава извода е Прост народ слаба държава
Живка Стефанова А какво чудо е вашият интелект ? Евроатлантически , еврогейски , фашистки ,или някакъв друг? Дайте обяснение , за да имаме база за сравнение !
И Руди (меча) се отказа да бори Боко и Шиши.. затяга се въжето, всички искат да изядат величие 😅😅😅
Anatoli Mitevv стига си писал глупости