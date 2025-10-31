НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Израел: Върнаха ни тялото на убит български заложник

          0
          23
          Снимка: БГНЕС / Abir Sultan
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Израелските власти потвърдиха, че са идентифицирали останките на Амирам Купер и Сахар Барух, чиито тела бяха върнати по-рано през деня от Хамас, съобщи кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от АФП.

          „Семействата на загиналите мъже бяха уведомени, след като приключи процесът на идентификация от Националния институт по съдебна медицина“, се казва в изявлението.

          - Реклама -

          Сахар Барух, който имаше и българско гражданство, бе отвлечен от кибуца Беери по време на атаката на Хамас и загина по време на неуспешна спасителна операция два месеца по-късно. Той беше на 25 години.

          Амирам Купер, на 84 години, бе отвлечен заедно с жена си Нурит Купер от дома им в кибуца Нир Оз.

          Израел: Хамас върнаха останките на заложник Израел: Хамас върнаха останките на заложник

          На 7 октомври 2023 г. бойци на Хамас отвлякоха 251 души по време на нападението срещу Израел, което постави началото на войната в Газа.

          Сред отвлечените имаше двама души с българско гражданствоСахар Барух, чието тяло бе върнато вчера, и Матан Ангрест, който бе освободен при споразумението за прекратяване на огъня, включващо освобождаване на останалите живи заложници.

          Досега Хамас е върнал телата на 17 от 28 загинали заложници, които се съгласи да предаде като част от споразумението за примирие, посредничено от САЩ.

          В изявление „Форумът на семействата на заложници и изчезнали лица“ изрази подкрепа към близките на Купер и Барух и призова за връщането на телата на всички останали загинали заложници.

          Израелските власти потвърдиха, че са идентифицирали останките на Амирам Купер и Сахар Барух, чиито тела бяха върнати по-рано през деня от Хамас, съобщи кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от АФП.

          „Семействата на загиналите мъже бяха уведомени, след като приключи процесът на идентификация от Националния институт по съдебна медицина“, се казва в изявлението.

          - Реклама -

          Сахар Барух, който имаше и българско гражданство, бе отвлечен от кибуца Беери по време на атаката на Хамас и загина по време на неуспешна спасителна операция два месеца по-късно. Той беше на 25 години.

          Амирам Купер, на 84 години, бе отвлечен заедно с жена си Нурит Купер от дома им в кибуца Нир Оз.

          Израел: Хамас върнаха останките на заложник Израел: Хамас върнаха останките на заложник

          На 7 октомври 2023 г. бойци на Хамас отвлякоха 251 души по време на нападението срещу Израел, което постави началото на войната в Газа.

          Сред отвлечените имаше двама души с българско гражданствоСахар Барух, чието тяло бе върнато вчера, и Матан Ангрест, който бе освободен при споразумението за прекратяване на огъня, включващо освобождаване на останалите живи заложници.

          Досега Хамас е върнал телата на 17 от 28 загинали заложници, които се съгласи да предаде като част от споразумението за примирие, посредничено от САЩ.

          В изявление „Форумът на семействата на заложници и изчезнали лица“ изрази подкрепа към близките на Купер и Барух и призова за връщането на телата на всички останали загинали заложници.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          САЩ изтеглят войници и от България до седмици

          Никола Павлов -
          Администрацията на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп е уведомила своите съюзници, че намаляването на американското военно присъствие в Румъния е само първият етап...
          Война

          Путин даде заповед: Спрете военните действия, да заповядат…

          Никола Павлов -
          Руският президент Владимир Путин е разпоредил на Министерството на отбраната на Русия да осигури безпрепятствен достъп на чуждестранни, включително украински журналисти, до районите, където...
          Война

          Александър Сивилов за войната в Украйна: Най-големият проблем е липсата на хора

          Ирина Илиева -
          Историкът Александър Сивилов в предаването "Контра" описа тревожна демографско-военна картина за Киев. По думите му „практически няма хора, които да се сражават на фронта“....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions