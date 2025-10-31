Израел: Върнаха ни тялото на убит български заложник

Израелските власти потвърдиха, че са идентифицирали останките на Амирам Купер и Сахар Барух, чиито тела бяха върнати по-рано през деня от Хамас, съобщи кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от АФП.

„Семействата на загиналите мъже бяха уведомени, след като приключи процесът на идентификация от Националния институт по съдебна медицина“, се казва в изявлението. - Реклама -

Сахар Барух, който имаше и българско гражданство, бе отвлечен от кибуца Беери по време на атаката на Хамас и загина по време на неуспешна спасителна операция два месеца по-късно. Той беше на 25 години.

Амирам Купер, на 84 години, бе отвлечен заедно с жена си Нурит Купер от дома им в кибуца Нир Оз.

На 7 октомври 2023 г. бойци на Хамас отвлякоха 251 души по време на нападението срещу Израел, което постави началото на войната в Газа.

Сред отвлечените имаше двама души с българско гражданство – Сахар Барух, чието тяло бе върнато вчера, и Матан Ангрест, който бе освободен при споразумението за прекратяване на огъня, включващо освобождаване на останалите живи заложници.

Досега Хамас е върнал телата на 17 от 28 загинали заложници, които се съгласи да предаде като част от споразумението за примирие, посредничено от САЩ.

В изявление „Форумът на семействата на заложници и изчезнали лица“ изрази подкрепа към близките на Купер и Барух и призова за връщането на телата на всички останали загинали заложници.