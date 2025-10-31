Израел: Върнаха ни тялото на убит български заложник

Израелските власти потвърдиха, че са идентифицирали останките на Амирам Купер и Сахар Барух, чиито тела бяха върнати по-рано през деня от Хамас, съобщи кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от АФП.
Сахар Барух, който имаше и българско гражданство, бе отвлечен от кибуца Беери по време на атаката на Хамас и загина по време на неуспешна спасителна операция два месеца по-късно. Той беше на 25 години.
Амирам Купер, на 84 години, бе отвлечен заедно с жена си Нурит Купер от дома им в кибуца Нир Оз.
На 7 октомври 2023 г. бойци на Хамас отвлякоха 251 души по време на нападението срещу Израел, което постави началото на войната в Газа.
Сред отвлечените имаше двама души с българско гражданство – Сахар Барух, чието тяло бе върнато вчера, и Матан Ангрест, който бе освободен при споразумението за прекратяване на огъня, включващо освобождаване на останалите живи заложници.
Досега Хамас е върнал телата на 17 от 28 загинали заложници, които се съгласи да предаде като част от споразумението за примирие, посредничено от САЩ.
В изявление „Форумът на семействата на заложници и изчезнали лица“ изрази подкрепа към близките на Купер и Барух и призова за връщането на телата на всички останали загинали заложници.
