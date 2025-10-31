НА ЖИВО
          Извънредният председателски съвет: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие" на разкритията му

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев заяви в парламента, че младите лекари няма да получат обещаните възнаграждения в рамките на подготвяния бюджет.

          „Когато бюджетите влязат в зала, ще видите истинското лице на лицемерието“, коментира Василев, изразявайки съмнение в реалния ефект от предложените финансови мерки.

          Той посочи, че 20 лева увеличение на минималната работна заплата не може да удовлетвори работещите, докато „работодателите със сигурност са по-доволни от това“.

          „Много пъти съм казвал, че има ‘ластик’ на Бойко Борисов – той пуска едно нещо и когато види обществената реакция, прави корекции“, добави депутатът.

          ТРУС В ПАРЛАМЕНТА! Радостин Василев: Има незаконно избран депутат и една от групите трябва да бъде разпусната ТРУС В ПАРЛАМЕНТА! Радостин Василев: Има незаконно избран депутат и една от групите трябва да бъде разпусната

          Василев коментира и сигналите срещу депутати от парламентарната група на „Величие“, за които партията му съобщи по-рано. По думите му темата е била обсъдена на председателски съвет в Народното събрание.

          „Взехме решение, че тепърва ще се запознаят и трябва да се реагира. Парламентарните групи имат няколко дни, за да се запознаят със сигналите, след което ще се реши дали да се сезира ЦИК“, обясни лидерът на МЕЧ.

          Той уточни, че към момента от страна на „Величие“ няма реакция, а парламентът все още не е информиран за развитието по подадените сигнали до председателя на Народното събрание.

          „Демократична България“: Няма да позволим по-високи данъци и осигуровки „Демократична България“: Няма да позволим по-високи данъци и осигуровки

          7 КОМЕНТАРА

          1. МЕЧ, КАТО РЕАГИРА, КАКВО ПОСТИГНАХТЕ.ДРУГИТЕ СИ ЧРИЕМАТ , КАКВОТО СИ ПОИСКАТ?ВИЕ СТОИТЕ ТАМ ЗА ЗАПЛАТИ!

          3. Когато се казва Истината винаги се търси под Вола теле!!
            Времето ще покаже кой крив кой прав!!!!
            Нинова го доказа,че истината винаги идва!!!!!

          4. Извънредният председателски съвет на Парламента: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие“ на разкритията му!
            Господин Василев, господин Костадинов, Всички разбрахме защо си повтаряте почти едно и също нещо като мантра! И най-вече , продължавате да го правите усилено и с настървение и тогава, когато започнаха да ви се „ клатят краката“ за съжаление като на обесени! Виждайки през цялото време , че предателите на България и на Народа я качват по стълбичката на ешафода??!!!Когато парчето земя с мишки потъва полека и няма изход за никой те започват да се катерят едни върху други, да се хапят яростно, диво и жестоко чак до смъртта си!Търсят своето спасение за живот една секунда повече! На това ми приличате хлебоеди!!! Деца почти всички имате! Съвест всички нямате! Парите няма да ви спасят!!!България е в необявена война с англосаксите! Искат да ни заличат напълно за това,че сме Православни и имаме кръвна връзка с Православна Русия!!! Просто е ! Кърваво е! Когато злото е дошло на прага ни и ни директно убива това си е чисто предателство!!!
            Българи, Парите никой не могат да спасят, а само костите ни, костите ви ще гният по между разпилените сребърници и леша на животните!!!
            Злото трябва да бъде спряно СЕГА!

