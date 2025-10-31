Извънредният председателски съвет: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие“ на разкритията му

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев заяви в парламента, че младите лекари няма да получат обещаните възнаграждения в рамките на подготвяния бюджет.

„Когато бюджетите влязат в зала, ще видите истинското лице на лицемерието“, коментира Василев, изразявайки съмнение в реалния ефект от предложените финансови мерки. - Реклама -

Той посочи, че 20 лева увеличение на минималната работна заплата не може да удовлетвори работещите, докато „работодателите със сигурност са по-доволни от това“.

„Много пъти съм казвал, че има ‘ластик’ на Бойко Борисов – той пуска едно нещо и когато види обществената реакция, прави корекции“, добави депутатът.

Василев коментира и сигналите срещу депутати от парламентарната група на „Величие“, за които партията му съобщи по-рано. По думите му темата е била обсъдена на председателски съвет в Народното събрание.

„Взехме решение, че тепърва ще се запознаят и трябва да се реагира. Парламентарните групи имат няколко дни, за да се запознаят със сигналите, след което ще се реши дали да се сезира ЦИК“, обясни лидерът на МЕЧ.

Той уточни, че към момента от страна на „Величие“ няма реакция, а парламентът все още не е информиран за развитието по подадените сигнали до председателя на Народното събрание.