Извънредният председателски съвет: Радостин Василев каза как са реагирали „Величие“ на разкритията му

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев заяви в парламента, че младите лекари няма да получат обещаните възнаграждения в рамките на подготвяния бюджет.
Той посочи, че 20 лева увеличение на минималната работна заплата не може да удовлетвори работещите, докато „работодателите със сигурност са по-доволни от това“.
Василев коментира и сигналите срещу депутати от парламентарната група на „Величие“, за които партията му съобщи по-рано. По думите му темата е била обсъдена на председателски съвет в Народното събрание.
Той уточни, че към момента от страна на „Величие“ няма реакция, а парламентът все още не е информиран за развитието по подадените сигнали до председателя на Народното събрание.
МЕЧ, КАТО РЕАГИРА, КАКВО ПОСТИГНАХТЕ.ДРУГИТЕ СИ ЧРИЕМАТ , КАКВОТО СИ ПОИСКАТ?ВИЕ СТОИТЕ ТАМ ЗА ЗАПЛАТИ!
МЕЧтатели…😉
Когато се казва Истината винаги се търси под Вола теле!!
Времето ще покаже кой крив кой прав!!!!
Нинова го доказа,че истината винаги идва!!!!!
Господин Василев, господин Костадинов, Всички разбрахме защо си повтаряте почти едно и също нещо като мантра! И най-вече , продължавате да го правите усилено и с настървение и тогава, когато започнаха да ви се „ клатят краката“ за съжаление като на обесени! Виждайки през цялото време , че предателите на България и на Народа я качват по стълбичката на ешафода??!!!Когато парчето земя с мишки потъва полека и няма изход за никой те започват да се катерят едни върху други, да се хапят яростно, диво и жестоко чак до смъртта си!Търсят своето спасение за живот една секунда повече! На това ми приличате хлебоеди!!! Деца почти всички имате! Съвест всички нямате! Парите няма да ви спасят!!!България е в необявена война с англосаксите! Искат да ни заличат напълно за това,че сме Православни и имаме кръвна връзка с Православна Русия!!! Просто е ! Кърваво е! Когато злото е дошло на прага ни и ни директно убива това си е чисто предателство!!!
Българи, Парите никой не могат да спасят, а само костите ни, костите ви ще гният по между разпилените сребърници и леша на животните!!!
Злото трябва да бъде спряно СЕГА!
Българи, Парите никой не могат да спасят, а само костите ни, костите ви ще гният по между разпилените сребърници и леша на животните!!!
Злото трябва да бъде спряно СЕГА!
Психиатричното състояние на руди гела от ден на ден все повече ескалира! Не облазявам последователите му!
