Йордан Миленов: Нашата история е една от най-богатите в световен мащаб

Това каза преподавателят и историк Йордан Миленов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Миленов изтъкна, че моментите от нашето общо минало, с които можем да се гордеем, не са никак малко. Той посочи, че Денят на будителите за първи път е отбелязан през 1909-а година в Пловдив.
Това каза преподавателят и историк Йордан Миленов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Миленов изтъкна, че моментите от нашето общо минало, с които можем да се гордеем, не са никак малко. Той посочи, че Денят на будителите за първи път е отбелязан през 1909-а година в Пловдив.