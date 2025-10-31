НА ЖИВО
          Йордан Миленов: Нашата история е една от най-богатите в световен мащаб

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Нашата история е една от най-богатите в световен мащаб.“

          Това каза преподавателят и историк Йордан Миленов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Миленов изтъкна, че моментите от нашето общо минало, с които можем да се гордеем, не са никак малко. Той посочи, че Денят на будителите за първи път е отбелязан през 1909-а година в Пловдив.

          „Това е неофициалното честване на Деня на будителите, но по-късно, по времето на управлението на БЗНС и на управлението на тогавашния просветен министър Стоян Омарчевски, този празник е официално утвърден“, обясни гостът.

