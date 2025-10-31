Йотова: Бюджетът показва, че президентът беше прав, когато поиска референдум за еврото

Сигналите около държавния бюджет за 2026 г. са „повече от тревожни“, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред Нова телевизия.
Според нея Фискалният съвет е признал, че данните, представени за конвергентните доклади, са били манипулирани, а реалният бюджетен дефицит е много по-голям от обявения:
Йотова коментира и идеята за повишаване на осигурителните вноски, като подчерта, че трябва да има яснота къде ще отидат новите приходи.
Тя определи действията на управляващите като „маневра и театър“:
Вицепрезидентът се спря и на повторно приетите промени в законите за ДАР и ДАТО, според които председателите на двете агенции вече ще се назначават и освобождават от Народното събрание.
Mariana Anguelova Далеч съм от това да защитавам Радев, но няма как да насрочи дата без това да е било одобрено от НС. Действията на президентството относно запазването на Лева със сигурност са закъснели и приличат повече на популистки акт, отколкото на реална грижа и заинтересованост, но е повече от нищо! Председателят на НС вече е друг, Радев може пак да пробва Референдум.
