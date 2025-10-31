НА ЖИВО
          Йотова: Бюджетът показва, че президентът беше прав, когато поиска референдум за еврото

          Снимка: БГНЕС
          Сигналите около държавния бюджет за 2026 г. са „повече от тревожни“, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред Нова телевизия.

          „Бюджетът и коментарите около него показват, че президентът беше прав, когато поиска чрез референдум да попита българите дали сме готови за въвеждането на еврото“, каза Йотова.

          Според нея Фискалният съвет е признал, че данните, представени за конвергентните доклади, са били манипулирани, а реалният бюджетен дефицит е много по-голям от обявения:

          „Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите. До момента има само счетоводни таблици – искам да чуя каква икономика ще има България“, посочи тя.

          Йотова коментира и идеята за повишаване на осигурителните вноски, като подчерта, че трябва да има яснота къде ще отидат новите приходи.

          „Всички очаквахме, че бюджетът, който ще бъде първият в евро, отдавна трябваше да е готов и да е подложен на широка обществена дискусия, а не само в управляващата коалиция“, допълни вицепрезидентът.

          Тя определи действията на управляващите като „маневра и театър“:

          „Знаеха, че трябва да спазват закона за минималната работна заплата, но предпочетоха да изглеждат великодушни. Очевидно хазната има нужда от много средства, а дупката става все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух“, предупреди Йотова.

          Вицепрезидентът се спря и на повторно приетите промени в законите за ДАР и ДАТО, според които председателите на двете агенции вече ще се назначават и освобождават от Народното събрание.

          „Решение на президента е дали да сезира Конституционния съд. Не зная друга държава, която да внася законопроект с името на конкретен човек. Това е политически ход с цел осигуряване на изборите догодина“, заяви Йотова.

          33 КОМЕНТАРА

          1. Президент Радев, Патриарх Даниил, от Вас зависи много и нищо! Зави си само от Вас и от никой друг…! Имате в ръцете си Власт дадена ви от Народа и подкрепяна от Божият Пример и Заповедите му! „Слезте“ и двамата на Земята ,защото враговете на България ще ви унищожат като такива, ако не изпълните клетвата си към Бога и Отечеството !!! Православната Християнска Вяра не ни е дадена да се скрием под нея! Божият кръст е и Меч, за който са си давали живота Православните християни две хиляди години, за да Ни има и днес! Народът Български ще ви подкрепи! Спомнете си за самозапалилите се и изпепелени десетки български мъже от 2013г. до сега в името на Божията Истина и България! Никой от тях не бил по-луд от останалите. Всички страдаха и крещяха, че злото е влезнало в България!!! Ако не чувате тези хора и сега бъдете сигурни , че То е превзело и Вашите души и няма да имате покой Никога!!!

          2. Разбрахте ли, защо днес не беше внесен бюджета в НС, както повелява законът!?
            Аз така и не разбрах 🤔
            А и какво ли значат някакви си закони…те важат само за простолюдието, не за богоизбраните!

          4. АХА, БЕШЕ ПРАВ!
            АМИ ЗАЩО НЕ НАСРОЧИ ДАТА АМИ КАЗА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ МЕСИ В ПРЕДВАРИТЕЛНО УРЕДЕНИ ДОГОВОРИ, И ТОВА, СРЕЩУ 604000 ПОДПИСА НА БЪЛГАРИТЕ?!?!.
            В дания и в швеция – може, а у нас – нееее?!?!
            Подла твар, скрий се!!!

            • Mariana Anguelova Далеч съм от това да защитавам Радев, но няма как да насрочи дата без това да е било одобрено от НС. Действията на президентството относно запазването на Лева със сигурност са закъснели и приличат повече на популистки акт, отколкото на реална грижа и заинтересованост, но е повече от нищо! Председателят на НС вече е друг, Радев може пак да пробва Референдум.

          7. Пълни глупости! Еврото не накара дебелациге да изтеглят 18млрд дълг, който да раздават на наши хора през ББР и за заплати на безполезните хрантутници с пагони.

          8. Шиши успя да фалира и да унищожи всичко, до което някога се е докосвал и няма да има нищо чудно, когато успее да фалира и унищожи България.

            • Sonya Kyuchukova Съдите по себе си! Единственото, което показвате е , че на Вас Ви плащат в долари!

          10. Не, безсрамна комунистическа твар! Бюджетът показва, че едни 6 млрд. директно потънаха в прасе-касичка.

          12. Иотова , край на копейките и копейковщината в България!!! Евро левът ни чака , рани или късно !!!

            • Славейко Величков глупаците ги преследват копейки от всеки ъгъл, но му е ОК държавата да затъва в дългове….олигофрени

              • Iavor Borisov Бъркаш , безсуратни българино !!! По скоро глупаците се радват на копейките и живеят на запад и получават заплати в Евро!!! Държавата затъва не от ориентацията и мъм Европа и западния свят , където и е мястото а от такива олигофрени като теб, дето не виждат повече от оная си работа и ръсят обиди на всеки, който има различно мнение от вашето !

              • Славейко Величков държавата затъва благодарение на малоумници и икономически неграмотни олигофрени! Които нямат никаква идея какво следва и какво приемат в момента, но понеже друг олигофрен им е казал, че като приемат еврото и всичко ще е супер, те те подскачат и се връткат на някой кол. Олигофрените не могат да проумеят, че не валутата ти дава право да си европеец, а отстояването на конкретни цели и интереси….драги ми налъме. Глупаци и олигофрени обясняват, че запазването на лева е в руски интерес. Щото мозъчната им дейност е нулева, преследват ги копейки. Чиба да метеш улиците

              • Iavor Borisov не очаквах разумен отговор , да не говорим за добър тон и толерантност от вас !!! Типично за посткомунистическо изчадие мислене !!! Поне си показвате суратите от уважение преди всичко към себе си !!! Когато , човек е преднамерен нищо не може да го убеди , че не е ОЛИГОФРЕН !!!

              • Росица Тодорова за болните мозъци , сигурно съдите по своя !!! Типично просташко поведение имате , за различно мнение от вашето ръсите обиди на непознати хора !!

            • Славейко Величков Я ми кажи умнико, какво общо има рублата и копейките с лева и еврото, или си повтаряте тази мантра ей така, наизуст, а?! Болните и гладки мозъци сте вие!

            • Ivalina Ivanova как да падне като всеки си стои на диванчето. Трябва влизане в парламента и ориване на всички търтей друго спасение няма освен бунт с добро видяхме, че абсолютно нищо не стана

              • Ivalina Ivanova аз лично друго спасение не виждам. Иначе сме на крачка дани унищожат банда некадърни алчни улигофрени

              • Diana Borisova Да, стоя си на диванчето и върша Божията воля, Всеки да върши Божията воля на всяко място на Божието Владение на Небето и на земята,Амин

              • Diana Borisova Лакомите хора са наказани с Исая 2,Амин И Единствено Бог ни Управлява Псалм 111,Амин

            • Ivalina Ivanova Те не са правителство, а зависими от запада, Истинското Божие Правителство стои и не пада,Амин

