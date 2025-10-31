Йотова: Бюджетът показва, че президентът беше прав, когато поиска референдум за еврото

Сигналите около държавния бюджет за 2026 г. са „повече от тревожни“, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред Нова телевизия.

„Бюджетът и коментарите около него показват, че президентът беше прав, когато поиска чрез референдум да попита българите дали сме готови за въвеждането на еврото", каза Йотова.

Според нея Фискалният съвет е признал, че данните, представени за конвергентните доклади, са били манипулирани, а реалният бюджетен дефицит е много по-голям от обявения:

„Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите. До момента има само счетоводни таблици – искам да чуя каква икономика ще има България“, посочи тя.

Йотова коментира и идеята за повишаване на осигурителните вноски, като подчерта, че трябва да има яснота къде ще отидат новите приходи.

„Всички очаквахме, че бюджетът, който ще бъде първият в евро, отдавна трябваше да е готов и да е подложен на широка обществена дискусия, а не само в управляващата коалиция“, допълни вицепрезидентът.

Тя определи действията на управляващите като „маневра и театър“:

„Знаеха, че трябва да спазват закона за минималната работна заплата, но предпочетоха да изглеждат великодушни. Очевидно хазната има нужда от много средства, а дупката става все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух“, предупреди Йотова.

Вицепрезидентът се спря и на повторно приетите промени в законите за ДАР и ДАТО, според които председателите на двете агенции вече ще се назначават и освобождават от Народното събрание.