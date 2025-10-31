НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Какво е състоянието на 20-годишния Георги, насилван и дрогиран от Хасърджиев и Белов?

          Снимка: БГНЕС
          Лекарите продължават борбата за стабилизиране на състоянието на 20-годишния Георги, който беше вързан, насилван и дрогиран по време на секскупон, организиран от д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис и бившия легионер Симеон Дряновски, съобщава „България Днес“, позовавайки се на източници от МВР.

          „Дрогата, която му е била давана насила, е изключително тежка и в големи количества, което е застрашило живота му“, посочват разследващи.

          Сред използваните наркотици са „розов кокаин“ и метамфетамин („кристали“).

          Разследването

          Полицаи и следователи вече са разпитали Георги в болницата, където е настанен. Според източници разказът му е шокирал разследващите, а сега се събират доказателства, които да потвърдят неговите твърдения.

          Органите на реда поддържат постоянен контакт с майката на Георги, която живее във Великобритания и се очаква да пристигне в България.

          Подробности по случая

          Скандалът избухна, след като младият мъж беше намерен гол, премръзнал и дрогиран на тераса в столичния квартал „Дианабад“.

          По данни на прокуратурата, в жилището на Хасърджиев четиримата обвиняеми са дрогирали Георги, след което са го вързали за стол, заплашили с пистолет и го принудили да извършва сексуални действия.

          Жертвата успява да се освободи и скача от петия етаж, падайки върху балкон на долния. Там прекарва часове, преди да набере майка си, която подава сигнал до полицията.

          Обвинения и съдебни решения

          • Д-р Станимир Хасърджиев, дългогодишен председател на пациентска организация, е официално обвинен в принуда с огнестрелно оръжие и остава в ареста без право на обжалване.
          • Актьорът Росен Белов и гръцкият модел Михайлидис, които бяха под домашен арест, са върнати зад решетките.
          • Симеон Дряновски, бивш военен от Френския легион, също е задържан.
          Съдът определи, че обвиняемите представляват обществена опасност, въпреки че няма риск да се укрият.

          По време на последното съдебно заседание четиримата бяха изведени при засилени мерки за сигурност, охранявани от над 10 служители на съдебна охрана.

          Разследването продължава

          Според източници от МВР все още се събират доказателства, а се очаква да излязат още подробности за случилото се в апартамента, превърнал се в сцена на жестокото престъпление.

