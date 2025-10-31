НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Катастрофа край „Руски паметник“ блокира движението на трамвайните линии – обновена

          0
          19
          Снимка: БГ НЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов“ до УМБАЛСМ „Пиргов“. Инцидентът от е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в релсите и е карал по тях преди да се стигне до сблъсък с една от мотрисите, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          На място има екипи на пожарната и полицията.

          По първоначална информация шофьорката на автомобила e млада жена и не е пострадала при инцидента. Не се съобщава и за пострадали пътници. Най-вероятната причина за инцидента е несъобразена скорост и невнимание.

          Автомобилът е влязъл в релсите при трамвайната спирка до „Пирогов“ и е карал по трамвайната линия, преди да се сблъска с един от трамваите.

          Колата вече е отстранена от релсите и движението е възобновено и в двете посоки. Движението беше блокирано в продължение на над 20 минути.

          10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов“ до УМБАЛСМ „Пиргов“. Инцидентът от е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в релсите и е карал по тях преди да се стигне до сблъсък с една от мотрисите, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          На място има екипи на пожарната и полицията.

          По първоначална информация шофьорката на автомобила e млада жена и не е пострадала при инцидента. Не се съобщава и за пострадали пътници. Най-вероятната причина за инцидента е несъобразена скорост и невнимание.

          Автомобилът е влязъл в релсите при трамвайната спирка до „Пирогов“ и е карал по трамвайната линия, преди да се сблъска с един от трамваите.

          Колата вече е отстранена от релсите и движението е възобновено и в двете посоки. Движението беше блокирано в продължение на над 20 минути.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          За Деня на народните будители Желязков ще бъде в Разлог

          Владимир Висоцки -
          Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог. Събитието ще се състои...
          Политика

          Радев ще посети Египет за откриването на Големия египетски музей

          Владимир Висоцки -
          На 1 ноември, събота, държавният глава Румен Радев ще присъства на официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза по покана на президента на...
          Общество

          Йордан Миленов: Нашата история е една от най-богатите в световен мащаб

          Златина Петкова -
          "Нашата история е една от най-богатите в световен мащаб." Това каза преподавателят и историк Йордан Миленов, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions