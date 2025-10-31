Гърция кани жените в армията: доброволна служба от 2026 г.

Гърция ще отвори нова страница в отбранителната си политика – страната ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените сили от 2026 година. Това съобщи министърът на отбраната Никос Дендиас, подчертавайки, че за целта ще бъде създадено специално подразделение.
В момента жените представляват около 17 процента от състава на гръцките въоръжени сили. Новата инициатива цели не просто да увеличи това участие, но и да промени нагласите към ролята на жените в армията.
Мярката се разглежда като част от по-широката стратегия на Атина за модернизация на отбраната и засилване на социалното участие в сигурността на страната.
