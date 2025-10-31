НА ЖИВО
          Гърция кани жените в армията: доброволна служба от 2026 г.

          Дамяна Караджова
          Гърция ще отвори нова страница в отбранителната си политика – страната ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените сили от 2026 година. Това съобщи министърът на отбраната Никос Дендиас, подчертавайки, че за целта ще бъде създадено специално подразделение.

          „Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили“,
          заяви Дендиас.

          В момента жените представляват около 17 процента от състава на гръцките въоръжени сили. Новата инициатива цели не просто да увеличи това участие, но и да промени нагласите към ролята на жените в армията.

          „Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“,
          допълни министърът.

          Мярката се разглежда като част от по-широката стратегия на Атина за модернизация на отбраната и засилване на социалното участие в сигурността на страната.

