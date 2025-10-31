Килиан Мбапе спечели „Златната обувка“ след феноменалния си минал сезон с Реал Мадрид

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе беше награден със „Златната обувка“ за сезон 2024-25 в Европа за първи път в кариерата си. Френският национал завърши като топ реализатор в Ла Лига с 31 гола в 34 срещи, което му донесе и отличието „Пичичи“.

- Реклама -

„Благодаря ви, за мен е удоволствие. На моите съотборници, които ми помогнаха да спечеля тази награда. Това отличие значи много за мен. Много съм щастлив и искам да продължа да пиша история. Разбира се, че искам да я спечеля и догодина“, каза световният шампион с Франция от 2018, който до момента има 11 гола в 10 двубоя от Ла Лига.

Иначе, Мбапе финишира на първото място с 62 точки след 31-те си гола. Той надви Виктор Гьокереш от Спортинг Лисабон (сега в Арсенал) с 3.5 точки. Мохамед Салах от Ливърпул оформи тройката след 29-те си попадения за мърсисайдци, които миналия сезон станаха шампиони на Англия. В шестицата влязоха Роберт Левандовски (Барселона, 27 гола), Хари Кейн (Байерн Мюнхен, 26 гола) и Матео Ретеги (Ал Кадисия, 25 гола).

В следващия кръг от испанското първенство Реал Мадрид и Мбапе ще играят като домакини с Валенсия.