      петък, 31.10.25
          Футбол

          Килиан Мбапе спечели „Златната обувка“ след феноменалния си минал сезон с Реал Мадрид

          Французинът финишира на първото място с 62 точки след 31-те си гола. Той надви Виктор Гьокереш от Спортинг Лисабон (сега в Арсенал) с 3.5 точки. Мохамед Салах от Ливърпул оформи тройката след 29-те си попадения

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе беше награден със „Златната обувка“ за сезон 2024-25 в Европа за първи път в кариерата си. Френският национал завърши като топ реализатор в Ла Лига с 31 гола в 34 срещи, което му донесе и отличието „Пичичи“.

          „Благодаря ви, за мен е удоволствие. На моите съотборници, които ми помогнаха да спечеля тази награда. Това отличие значи много за мен. Много съм щастлив и искам да продължа да пиша история. Разбира се, че искам да я спечеля и догодина“, каза световният шампион с Франция от 2018, който до момента има 11 гола в 10 двубоя от Ла Лига.

          Иначе, Мбапе финишира на първото място с 62 точки след 31-те си гола. Той надви Виктор Гьокереш от Спортинг Лисабон (сега в Арсенал) с 3.5 точки. Мохамед Салах от Ливърпул оформи тройката след 29-те си попадения за мърсисайдци, които миналия сезон станаха шампиони на Англия. В шестицата влязоха Роберт Левандовски (Барселона, 27 гола), Хари Кейн (Байерн Мюнхен, 26 гола) и Матео Ретеги (Ал Кадисия, 25 гола).

          В следващия кръг от испанското първенство Реал Мадрид и Мбапе ще играят като домакини с Валенсия.

          Спорт

          Мустафа Сангаре минава прегледи

          Станимир Бакалов -
          Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще мине допълнителни прегледи след двубоя с Хебър за купата, спечелен с 3:0 в Пазарджик.26-годишният футболист пострада през първото...
          Спорт

          Педро Родригес ще напусне Лацио след края на сезона

          Станимир Бакалов -
          Универсалният испански нападател Педро Родригес обяви, че ще напусне Лацио в края на сезон 2025/2026, когато изтича настоящият му договор с клуба. „Искам Лацио да...
          Футбол

          Браян Собреро от ЦСКА 1948: Показваме на всички, че имаме потенциал да се борим за титлата

          Николай Минчев -
          На специална церемония в Пресклуб България офанзивният полузащитник на ЦСКА 1948 Браян Собреро бе награден за Играч №1 на 13-ия кръг в efbet Лига....

