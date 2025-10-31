Кметът на „Средец“ алармира: Сградата на Народното събрание се руши

Кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков предупреди във Facebook, че сградата на Народното събрание е в лошо състояние и се нуждае от спешни мерки за укрепване и ремонт.
По думите му при извършените проверки са установени подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове и течове на ръждива вода от декоративната метална ограда.
Кметът припомня, че има информация от Министерството на културата, че се предприемат действия относно Нотариата, но настоява за незабавни мерки и по сградата на парламента.
В публикацията си Трайков сподели и интересен разговор с префекта на централния район „Кентрон“ в Ереван.
„Попитах го как успяват да нямат драсканици по сградите в града. Той се замисли и каза: ‘Нищо не правим, няма нужда.’ За съжаление, при нас не е така. Надявам се, че с новия договор на Столична община за видеонаблюдение ситуацията поне малко ще се подобри“, добави още районният кмет.
За ремонт да плащат депутатите!
ЩЕ СЕ ПРЕМЕСТЯТ В Х О Т Е Л А С
ВОДОПАДА НА ПРЕМИЕРА !
Плесен е проникнала отвътре и разяжда всичко…. 🙂 включително и душата на всеки, който влезе там. 🙂
Направете им кошара, обор….
То няма депутати за НС
Те са престъпници ,скрити в партийния дом