Кметът на „Средец“ алармира: Сградата на Народното събрание се руши

Кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков предупреди във Facebook, че сградата на Народното събрание е в лошо състояние и се нуждае от спешни мерки за укрепване и ремонт.

По думите му при извършените проверки са установени подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове и течове на ръждива вода от декоративната метална ограда.

„Миналата седмица направих официално предписание до г-жа Киселова за предприемане на действия по състоянието на сградата на Народното събрание на пл. ‘Народно събрание’ 2. Надявам се новият председател на парламента, г-жа Назарян, да вземе въпроса присърце. Не бива да допускаме повторение на случая със стария Нотариат – друга емблематична сграда в района, която от години се руши“, написа Трайков.

Кметът припомня, че има информация от Министерството на културата, че се предприемат действия относно Нотариата, но настоява за незабавни мерки и по сградата на парламента.

В публикацията си Трайков сподели и интересен разговор с префекта на централния район „Кентрон“ в Ереван.

„Попитах го как успяват да нямат драсканици по сградите в града. Той се замисли и каза: ‘Нищо не правим, няма нужда.’ За съжаление, при нас не е така. Надявам се, че с новия договор на Столична община за видеонаблюдение ситуацията поне малко ще се подобри“, добави още районният кмет.