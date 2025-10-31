Колко са активните предприятия в България?

През 2023 г. в България са били активни общо 404 257 предприятия, а новорегистрираните сред тях са 43 353, показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

- Реклама -

Според статистиката, най-много активни фирми се намират в Югозападния район – 165 923 предприятия, като област София (столица) концентрира 30,7% от всички.

В другия край на класацията е Северозападният район, където действат едва 27 091 предприятия, а област Видин има най-малък относителен дял – едва 0,7%.

Подобна е тенденцията и при новосъздадените предприятия. Най-голям брой от тях – 18 035, са „родени“ в Югозападна България, докато Северозападният район отново е с най-малък принос – 2 746 нови фирми.