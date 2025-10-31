НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Край на безплатното паркиране за електромобили в София?

          2
          56
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Общинският съветник Карлос Контрера предлага отмяна на безплатното паркиране за електрически автомобили в синя и зелена зона в София. Според него мярката ще освободи паркоместа и ще намали трафика към централната градска част.

          „По цели улици 50% от местата са заети от електромобили, някои от които стоят там с дни. Това не е нормално,“ заяви Контрера.

          - Реклама -

          Предложението, внесено към доклада на кмета Васил Терзиев за промени в Наредбата за организация на движението, предвижда въвеждането на годишен стикер за преференциално паркиране на електромобили на стойност 600 евро.

          Мярката ще важи само за физически лица, а електромобилите на юридически лица ще паркират по общия ред.

          От Асоциацията на собствениците на електромобили в България се обявиха срещу идеята, определяйки я като „контрапродуктивна и вредна“.

          „Електромобилите не са причина за недостига на места в центъра. Подобно решение подкопава екологичния напредък, постигнат досега,“ заявиха от организацията.

          Според МВР и Центъра за градска мобилност, към юни 2025 г. в България има 22 372 изцяло електрически автомобила – под 0,6% от всички коли в страната.
          В София техният брой е 12 753, или едва 1% от над 1,2 милиона регистрирани превозни средства.

          При около 36 100 платени паркоместа в столицата, дори ако всички електромобили паркират едновременно, над 70% от местата ще останат свободни.

          Предложението идва на фона на обсъжданията на новия Закон за насърчаване на електрическата мобилност, целящ да ускори навлизането на чист транспорт в България. Въпреки това, липсата на зарядна инфраструктура продължава да е основна пречка пред електромобилната трансформация.

          Общинският съветник Карлос Контрера предлага отмяна на безплатното паркиране за електрически автомобили в синя и зелена зона в София. Според него мярката ще освободи паркоместа и ще намали трафика към централната градска част.

          „По цели улици 50% от местата са заети от електромобили, някои от които стоят там с дни. Това не е нормално,“ заяви Контрера.

          - Реклама -

          Предложението, внесено към доклада на кмета Васил Терзиев за промени в Наредбата за организация на движението, предвижда въвеждането на годишен стикер за преференциално паркиране на електромобили на стойност 600 евро.

          Мярката ще важи само за физически лица, а електромобилите на юридически лица ще паркират по общия ред.

          От Асоциацията на собствениците на електромобили в България се обявиха срещу идеята, определяйки я като „контрапродуктивна и вредна“.

          „Електромобилите не са причина за недостига на места в центъра. Подобно решение подкопава екологичния напредък, постигнат досега,“ заявиха от организацията.

          Според МВР и Центъра за градска мобилност, към юни 2025 г. в България има 22 372 изцяло електрически автомобила – под 0,6% от всички коли в страната.
          В София техният брой е 12 753, или едва 1% от над 1,2 милиона регистрирани превозни средства.

          При около 36 100 платени паркоместа в столицата, дори ако всички електромобили паркират едновременно, над 70% от местата ще останат свободни.

          Предложението идва на фона на обсъжданията на новия Закон за насърчаване на електрическата мобилност, целящ да ускори навлизането на чист транспорт в България. Въпреки това, липсата на зарядна инфраструктура продължава да е основна пречка пред електромобилната трансформация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          За Деня на народните будители Желязков ще бъде в Разлог

          Владимир Висоцки -
          Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в гр. Разлог. Събитието ще се състои...
          Политика

          Радев ще посети Египет за откриването на Големия египетски музей

          Владимир Висоцки -
          На 1 ноември, събота, държавният глава Румен Радев ще присъства на официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза по покана на президента на...
          Инциденти

          Катастрофа край „Руски паметник“ блокира движението на трамвайните линии – обновена

          Владимир Висоцки -
          10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов“ до УМБАЛСМ „Пиргов“. Инцидентът от е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в...

          2 КОМЕНТАРА

          2. Лека полека започва (да влиза) хоризонта да се превръща в мираж! После ще дойде и лимита, евтините батерии, заключ кар кол(сем. Меизга-жокер) и т.н.🙄😏

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions