Край на безплатното паркиране за електромобили в София?

Общинският съветник Карлос Контрера предлага отмяна на безплатното паркиране за електрически автомобили в синя и зелена зона в София. Според него мярката ще освободи паркоместа и ще намали трафика към централната градска част.

„По цели улици 50% от местата са заети от електромобили, някои от които стоят там с дни. Това не е нормално,“ заяви Контрера.

Предложението, внесено към доклада на кмета Васил Терзиев за промени в Наредбата за организация на движението, предвижда въвеждането на годишен стикер за преференциално паркиране на електромобили на стойност 600 евро.

Мярката ще важи само за физически лица, а електромобилите на юридически лица ще паркират по общия ред.

От Асоциацията на собствениците на електромобили в България се обявиха срещу идеята, определяйки я като „контрапродуктивна и вредна“.

„Електромобилите не са причина за недостига на места в центъра. Подобно решение подкопава екологичния напредък, постигнат досега,“ заявиха от организацията.



Според МВР и Центъра за градска мобилност, към юни 2025 г. в България има 22 372 изцяло електрически автомобила – под 0,6% от всички коли в страната.

В София техният брой е 12 753, или едва 1% от над 1,2 милиона регистрирани превозни средства.

При около 36 100 платени паркоместа в столицата, дори ако всички електромобили паркират едновременно, над 70% от местата ще останат свободни.

Предложението идва на фона на обсъжданията на новия Закон за насърчаване на електрическата мобилност, целящ да ускори навлизането на чист транспорт в България. Въпреки това, липсата на зарядна инфраструктура продължава да е основна пречка пред електромобилната трансформация.