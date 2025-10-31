НА ЖИВО
          Кризисна ситуация в София: По-лесно е да намерите райски газ, отколкото ваксини срещу грип

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Противогрипните ваксини се превърнаха в дефицитна стока, а намирането им в аптеките е почти невъзможно, сигнализират зрители на bTV. Хората се опасяват, че ще изпуснат препоръчителния период за имунизация – между средата на октомври и средата на ноември.

          По думите на пациенти, в София е по-лесно да се намери райски газ, чиято продажба е забранена, отколкото противогрипна ваксина. Подобна е ситуацията и в страната – ваксините липсват, а аптеките получават малки, бързо изчерпващи се количества.

          „Нямаме представа кога ще получим нови дози. Зареждането е минимално и свършва за часове“, споделят фармацевти пред камерата на bTV.

          Защо противогрипните ваксини са на изчерпване? Защо противогрипните ваксини са на изчерпване?

          Какви ваксини се предлагат

          На пазара официално се предлагат три вида ваксиниFluenz (назална, подходяща за деца), Vaxigrip и Influvac (инжекционни).
          На практика обаче изборът е ограничен, тъй като наличности почти няма.

          bTV направи проверка в няколко големи аптеки в столицата. В три различни обекта нямаше нито един наличен препарат, а служителите съобщават, че се чакат доставки без конкретни срокове.

          В някои квартални аптеки се водят списъци с чакащи, включително резервни. При освободено място фармацевтите се обаждат на следващите по ред. Екипът на телевизията е записан в един от тези списъци и след седмица получава обаждане, че може да закупи два броя Influvac.

          Ваксини за възрастни и деца

          Здравните власти уточняват, че България очаква 580 000 противогрипни ваксини, от които 407 000 са предназначени за хора над 65 години и ще се поставят безплатно от личните лекари.

          Педиатърът д-р Гергана Антонова напомня, че за деца под 6 години, които не са боледували и не са ваксинирани срещу грип, са необходими две дози с месец интервал.

          „Добре е родителите да купят и двете дози наведнъж, защото може да няма наличност от същата ваксина при втората апликация“, съветва тя.

          Доц. Атанас Мангъров: В момента няма ваксини, но ги чакаме Доц. Атанас Мангъров: В момента няма ваксини, но ги чакаме

          Очакват се нови доставки

          От Министерството на здравеопазването уверяват, че ваксини ще има и призовават да не се създава паника.

          „Доставките са в процес, ще бъдат осигурени достатъчни количества за имунизационната кампания“, посочват от ведомството.

          Препоръчителният период за ваксинация продължава до средата на ноември, но специалистите напомнят, че имунитетът се изгражда за около две седмици – колкото по-рано се постави ваксината, толкова по-добра е защитата срещу грипа.

