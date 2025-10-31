Кризисна ситуация в София: По-лесно е да намерите райски газ, отколкото ваксини срещу грип

Противогрипните ваксини се превърнаха в дефицитна стока, а намирането им в аптеките е почти невъзможно, сигнализират зрители на bTV. Хората се опасяват, че ще изпуснат препоръчителния период за имунизация – между средата на октомври и средата на ноември.

По думите на пациенти, в София е по-лесно да се намери райски газ, чиято продажба е забранена, отколкото противогрипна ваксина. Подобна е ситуацията и в страната – ваксините липсват, а аптеките получават малки, бързо изчерпващи се количества.

„Нямаме представа кога ще получим нови дози. Зареждането е минимално и свършва за часове“, споделят фармацевти пред камерата на bTV.

Какви ваксини се предлагат

На пазара официално се предлагат три вида ваксини – Fluenz (назална, подходяща за деца), Vaxigrip и Influvac (инжекционни).

На практика обаче изборът е ограничен, тъй като наличности почти няма.

bTV направи проверка в няколко големи аптеки в столицата. В три различни обекта нямаше нито един наличен препарат, а служителите съобщават, че се чакат доставки без конкретни срокове.

В някои квартални аптеки се водят списъци с чакащи, включително резервни. При освободено място фармацевтите се обаждат на следващите по ред. Екипът на телевизията е записан в един от тези списъци и след седмица получава обаждане, че може да закупи два броя Influvac.

Ваксини за възрастни и деца

Здравните власти уточняват, че България очаква 580 000 противогрипни ваксини, от които 407 000 са предназначени за хора над 65 години и ще се поставят безплатно от личните лекари.

Педиатърът д-р Гергана Антонова напомня, че за деца под 6 години, които не са боледували и не са ваксинирани срещу грип, са необходими две дози с месец интервал.

„Добре е родителите да купят и двете дози наведнъж, защото може да няма наличност от същата ваксина при втората апликация“, съветва тя.

Очакват се нови доставки

От Министерството на здравеопазването уверяват, че ваксини ще има и призовават да не се създава паника.

„Доставките са в процес, ще бъдат осигурени достатъчни количества за имунизационната кампания“, посочват от ведомството.

Препоръчителният период за ваксинация продължава до средата на ноември, но специалистите напомнят, че имунитетът се изгражда за около две седмици – колкото по-рано се постави ваксината, толкова по-добра е защитата срещу грипа.