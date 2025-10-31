Кризисният щаб за безводието в Плевен се събира отново – остава ли водният режим?

В петък ще се проведе ново заседание на кризисния щаб за безводието в Плевен, свикано от областния управител. В срещата ще участват и организаторите на летните протести, които настояваха за спешни мерки за решаване на водната криза.

Проблемът с недостига на вода в Плевен продължава да бъде сериозен, след като през последните месеци граждани излязоха на улицата в серия от демонстрации, настоявайки за ясен план и отговорност от институциите.

„В момента водоподаването е нормализирано, като валежите през последните седмици спомогнаха за това, но водният режим остава в сила,“ заяви областният управител.

По думите му отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода, включително ремонт на съоръжения, подобряване на водоснабдяването и мониторинг на водоизточниците.

Заседанието в петък ще има за цел да се оцени напредъкът на предприетите действия и да се обсъдят дългосрочни решения, за да не се стига отново до тежък воден режим.