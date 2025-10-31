НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Кризисният щаб за безводието в Плевен се събира отново – остава ли водният режим?

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В петък ще се проведе ново заседание на кризисния щаб за безводието в Плевен, свикано от областния управител. В срещата ще участват и организаторите на летните протести, които настояваха за спешни мерки за решаване на водната криза.

          Проблемът с недостига на вода в Плевен продължава да бъде сериозен, след като през последните месеци граждани излязоха на улицата в серия от демонстрации, настоявайки за ясен план и отговорност от институциите.

          „В момента водоподаването е нормализирано, като валежите през последните седмици спомогнаха за това, но водният режим остава в сила,“ заяви областният управител.

          По думите му отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода, включително ремонт на съоръжения, подобряване на водоснабдяването и мониторинг на водоизточниците.

          Заседанието в петък ще има за цел да се оцени напредъкът на предприетите действия и да се обсъдят дългосрочни решения, за да не се стига отново до тежък воден режим.

          Крими

          18 – годишен е задържан с фалшиви номера и без шофьорска книжка

          Дамяна Караджова
          Служителите на Дирекция „Жандармерия“ продължават действията си по опазване на обществения ред и контрола на движението в малките и отдалечени населени места.
          Правосъдие

          Собственикът на „дома на ужасите" в Ягода е пуснат под парична гаранция

          Десислава Димитрова
          Районният съд в Казанлък измени мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.
          Social

          България отбеляза Международния ден на Черно море

          Дамяна Караджова
          Днес отбелязваме Международния ден на Черно море – празник, посветен на опазването на едно от най-уязвимите морета в Европа.

