Кризисният щаб за безводието в Плевен се събира отново – остава ли водният режим?

В петък ще се проведе ново заседание на кризисния щаб за безводието в Плевен, свикано от областния управител. В срещата ще участват и организаторите на летните протести, които настояваха за спешни мерки за решаване на водната криза.
- Реклама -
Проблемът с недостига на вода в Плевен продължава да бъде сериозен, след като през последните месеци граждани излязоха на улицата в серия от демонстрации, настоявайки за ясен план и отговорност от институциите.
По думите му отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода, включително ремонт на съоръжения, подобряване на водоснабдяването и мониторинг на водоизточниците.
Заседанието в петък ще има за цел да се оцени напредъкът на предприетите действия и да се обсъдят дългосрочни решения, за да не се стига отново до тежък воден режим.
В петък ще се проведе ново заседание на кризисния щаб за безводието в Плевен, свикано от областния управител. В срещата ще участват и организаторите на летните протести, които настояваха за спешни мерки за решаване на водната криза.
- Реклама -
Проблемът с недостига на вода в Плевен продължава да бъде сериозен, след като през последните месеци граждани излязоха на улицата в серия от демонстрации, настоявайки за ясен план и отговорност от институциите.
По думите му отговорните институции продължават изпълнението на мерките за справяне с липсата на вода, включително ремонт на съоръжения, подобряване на водоснабдяването и мониторинг на водоизточниците.
Заседанието в петък ще има за цел да се оцени напредъкът на предприетите действия и да се обсъдят дългосрочни решения, за да не се стига отново до тежък воден режим.