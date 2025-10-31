НА ЖИВО
          Ламин Ямал може да има хронична контузия до края на живота си?

          Става въпрос за пубалгия - състояние, което кара мускулите да се сближават в областта на пубиса, което води до дискомфорт

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ламин Ямал страда от хронична контузия в областта на слабините, съобщава каталунското издание Sport.

          Става въпрос за пубалгия – състояние, което кара мускулите да се сближават в областта на пубиса, което води до дискомфорт. Шефовете на Барселона се опасяват, че това може да е хронично, без лек.

          Припомняме, че Ямал почувства болки по време на мегадербито срещу Реал Мадрид, загубено от Барселона с 1:2. Очевидното му накуцване и ограничените движения на терена породиха съмнения, че проблемът е по-сериозен от очакваното.

          Любопитно е, че иконата на каталунците Лионел Меси страдаше от подобни проблеми като млад футболист. Но аржентинецът съумял да се справи със състоянието и да го менажира по подходящ начин.

          „Това е нещо, което ме измъчваше. Беше ужасно и натоварващо както физически, така и психически. Не се решава просто така“ – заяви Лео преди години.

